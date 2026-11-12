Dmitri Ogay destaca que, aunque la selección de Rusia es considerada muy fuerte y competitiva, el hecho de que la selección nacional de Uzbekistán juegue ante su afición, en su propio terreno, le otorga una ventaja. Por ello, las posibilidades de los anfitriones se valoran positivamente en este choque.

Dmitri Ogay, uno de los entrenadores más renombrados y experimentados del fútbol kazajo, compartió sus opiniones con un periodista de Sports24.kz sobre el próximo partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia. Según el experto, el factor campo y la excelente forma actual de los jugadores uzbekos jugarán un papel crucial en este enfrentamiento.

¿Qué opina Dmitri Kuznetsov antes del partido entre Rusia y Uzbekistán?

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«Teniendo en cuenta que Uzbekistán juega en casa, creo que el partido podría terminar en empate o que los jugadores uzbekos podrían ganar. Aunque el equipo ruso también es muy fuerte» — declaró el reconocido experto.

Parámetros del partido y análisis del experto Detalles e información Opinión del experto Dmitri Ogay (Entrenador renombrado y experimentado de Kazajistán) Fuente de información Publicación Sports24.kz Resultado pronosticado Victoria de Uzbekistán o empate Lugar del encuentro Estadio Pakhtakor en Taskent Fecha y hora del partido Comienza el 12 de noviembre a las 20:00

«Hay que entender que los partidos amistosos no tienen una importancia capital. Los partidos de clasificación para la Copa del Mundo o la Eurocopa se desarrollan de forma totalmente distinta».

Estatus del partido amistoso y choque esperado en Taskent

Dmitri Ogay también recordó que estos encuentros sirven principalmente para intercambiar experiencia y realizar pruebas, mientras que los partidos oficiales de clasificación se juegan con una presión psicológica e intensidad completamente diferentes.

Recordamos que este interesante partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia tendrá lugar hoy, el 12 de noviembre en el estadio Pakhtakor de Taskent a las 20:00 Este choque, esperado con gran interés por los aficionados, demostrará una vez más el potencial de ambos equipos.

¿Cree usted, como predijo el entrenador kazajo Dmitri Ogay, que la selección nacional de Uzbekistán podrá vencer a Rusia en casa o se optará por el empate? ¡Deje su opinión en los comentarios!