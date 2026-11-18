El reconocido experto y comentarista de fútbol ruso Aleksandr Bubnov comparó los partidos amistosos de la selección nacional de Rusia disputados en noviembre contra Uzbekistán y Venezuela. En su opinión, aunque Venezuela no logró crear situaciones de peligro, ejerció una mayor presión física sobre los jugadores rusos en comparación con Uzbekistán.

« Los sudamericanos nos obligaron a jugar al verdadero fútbol »

El especialista destacó la intensidad del encuentro en Krasnodar y el estilo de juego de los equipos sudamericanos: