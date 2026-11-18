Aleksandr Bubnov compara los partidos contra Uzbekistán y Venezuela
El reconocido experto y comentarista de fútbol ruso Aleksandr Bubnov comparó los partidos amistosos de la selección nacional de Rusia disputados en noviembre contra Uzbekistán y Venezuela. En su opinión, aunque Venezuela no logró crear situaciones de peligro, ejerció una mayor presión física sobre los jugadores rusos en comparación con Uzbekistán.
« Los sudamericanos nos obligaron a jugar al verdadero fútbol »
El especialista destacó la intensidad del encuentro en Krasnodar y el estilo de juego de los equipos sudamericanos:
« En comparación con Uzbekistán, Venezuela nos obligó a correr mucho más en el campo. Incluso hubo disputas, situaciones que casi llegaron a los golpes. Es algo típico de las selecciones sudamericanas: todas tienen una técnica fuerte, controlan bien el balón y atacan. Todo parece estar en orden.
Pero durante todo el partido no pudieron crear ni una sola ocasión clara de gol. Cero. Eso es respecto a Venezuela. A pesar de esto, se vieron superiores a Uzbekistán porque obligaron a nuestros jugadores a correr más y a jugar un fútbol real. »
— Aleksandr Bubnov
Las estadísticas dicen otra cosa: Solo Uzbekistán contra Rusia logró encontrar el camino al gol
Aunque Bubnov considera que Venezuela fue más fuerte, los resultados actuales muestran lo contrario. Cabe destacar que la selección de Rusia solo ha recibido goles de Uzbekistán en sus últimos 6 partidos.
Partidos de preparación de la selección rusa en noviembre
Fecha
Lugar
Partido y resultado
Detalles del partido y datos clave
12 de noviembre
Taskent
Uzbekistán 2:3 Rusia
Nuestros representantes iban ganando 2:0 y terminaron sufriendo una remontada; es el único equipo que le ha marcado a Rusia en los últimos 6 partidos
17 de noviembre
Krasnodar
Rusia 2:0 Venezuela
Aleksey Miranchuk marcó un doblete; los visitantes no crearon ninguna ocasión clara de gol
Para información, estos dos encuentros en Taskent y Krasnodar fueron los últimos partidos oficiales del año 2026 para la selección rusa dirigida por Valeriy Karpin.
¿Qué opinas? ¿Es correcta la visión de Aleksandr Bubnov? ¿Fue más fuerte Uzbekistán al marcar 2 goles o Venezuela al controlar el balón a pesar de no anotar?
¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte este interesante debate con los aficionados al fútbol uzbeko!
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