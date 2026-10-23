«Estudiaremos sus puntos fuertes»: Karpin opina antes del duelo contra Uzbekistán

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«Estudiaremos sus puntos fuertes»: Karpin opina antes del duelo contra Uzbekistán

El seleccionador de la selección nacional de Rusia Valeri Karpin compartió sus impresiones sobre los partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre y los próximos rivales.

Durante la concentración internacional de noviembre, la selección rusa afrontará dos pruebas serias: el equipo se enfrentará a Uzbekistán y a un representante destacado de Sudamérica, Venezuela. Los encuentros están programados en el terreno de juego.

«Mostraremos sus puntos fuertes»: la declaración de Karpin

El técnico ruso valoró positivamente el nivel de los rivales y resumió sus planes de preparación:

  • Evaluación de los rivales: «Son rivales muy buenos y dignos;

  • Análisis táctico: Durante los entrenamientos analizaremos minuciosamente su estilo de juego, mostraremos a nuestros jugadores los puntos fuertes de los rivales y les daremos las instrucciones necesarias;

  • Selección de la plantilla: En los próximos días anunciaremos oficialmente la convocatoria ampliada para los partidos venideros», subrayó Valeri Karpin.

Uzbekistán - Rusia: ¿Cuándo y dónde se juega el partido?

Detalles del amistoso central que los aficionados esperan con gran interés:

  • Fecha: 12 de noviembre;

  • Lugar: Taskent, estadio central Pakhtakor.

Este enfrentamiento en Taskent será una excelente oportunidad para que ambas selecciones prueben sus fuerzas, experimenten nuevos esquemas tácticos y brinden una gran fiesta del fútbol a los aficionados.

Valeri KarpinSelección de UzbekistánSelección de RusiaEstadio PakhtakorFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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