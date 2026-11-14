¿Una rivalidad entre Daguestán y Georgia? Dvalishvili comenta el incidente en el tapiz

En una conversación con Chris Weidman, Dvalishvili explicó abiertamente lo que sucedió en ese momento. Según él, los ataques posteriores del equipo de Nurmagomedov fueron provocados por sus duras declaraciones sobre Umar Nurmagomedov antes del torneo RAF en Georgia este verano.

El ex campeón de la UFC, el georgiano Merab Dvalishvili habló por primera vez en detalle sobre el famoso incidente ocurrido este verano con el ruso Akhmed Gadjimagomedov, campeón europeo de lucha libre y medallista de bronce en el campeonato mundial. Resulta que la raíz de todos los conflictos recientes se remonta precisamente a ese suceso en Georgia.

Pelea en Abu Dabi: Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov se van a los golpes (video)

Lee también · 12 noviembre Pelea en Abu Dabi: Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov se van a los golpes (video)

« En Georgia me provocaron. Él [Akhmed Gadjimagomedov] me dijo: “Mientras yo esté aquí, no hables de Umar. Puedes hablar de él después de que me vaya”. Me gritó en ruso. Después de eso, caí en la provocación y reaccioné como cualquier hombre lo habría hecho » — declaró Dvalishvili.

Parámetros del incidente Detalles Principales protagonistas Merab Dvalishvili y Akhmed Gadjimagomedov Lugar del incidente Georgia (antes del torneo RAF) Causa del conflicto Comentarios polémicos sobre Umar Nurmagomedov Resolución inicial Las partes se dieron la mano y cerraron el desacuerdo

« No es una confrontación entre Daguestán y Georgia »

Al mismo tiempo, Merab enfatizó que intentó calmar la situación en ese mismo momento y llegó a un acuerdo pacífico con Gadjimagomedov:

« Pero luego, al darme cuenta de que estábamos en Georgia y que todos mis chicos georgianos querían pelear, dije que eso no era posible. Luego le pregunté si quería darse la mano. Él aceptó y nos dimos la mano. Ahí terminó todo ».

Dvalishvili también señaló que no se deben convertir los desacuerdos entre luchadores en conflictos interétnicos o interestatales: « Amo a Daguestán, especialmente a la gente trabajadora. Esto no es una confrontación entre Daguestán y Georgia. Fue solo un incidente entre luchadores deportivos ».

¿Qué cree que se debe hacer para evitar que este tipo de desacuerdos entre deportistas en lugares públicos se conviertan en conflictos mayores? ¡Deje su opinión en los comentarios!