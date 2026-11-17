El ex campeón de UFC, Merab Dvalishvili, expresó su disposición a reunirse personalmente con Islam Makhachev respecto al conflicto surgido con Umar y Usman Nurmagomedov. El luchador georgiano dijo que está dispuesto a ir a ver a Islam o recibirlo para discutir el asunto abiertamente. Sin embargo, criticó duramenteel comportamiento de los Nurmagomedov en la situación reciente.

« Si quieres, hablamos cara a cara » — La propuesta de Merab a Islam

Dvalishvili afirmó que está listo para reunirse con Islam Makhachev y discutir el desacuerdo con calma. El luchador subrayó que no pone condiciones especiales y que la charla puede realizarse en un lugar conveniente para ambas partes.

« Islam, si quieres hablar, puedes venir a verme o yo puedo ir a verte. Podemos reunirnos con todos tus hermanos y discutir todo tranquilamente.

Tengo 100 % de razón. Precisamente por eso le di la mano a Akhmed Gadjimagomedov y cerramos este tema. No tenía sentido continuar el conflicto », dijo Merab.