Merab Dvalishvili propone un encuentro a Islam Makhachev: critica a Umar y Usman
El ex campeón de UFC, Merab Dvalishvili, expresó su disposición a reunirse personalmente con Islam Makhachev respecto al conflicto surgido con Umar y Usman Nurmagomedov. El luchador georgiano dijo que está dispuesto a ir a ver a Islam o recibirlo para discutir el asunto abiertamente. Sin embargo, criticó duramenteel comportamiento de los Nurmagomedov en la situación reciente.
« Si quieres, hablamos cara a cara » — La propuesta de Merab a Islam
Dvalishvili afirmó que está listo para reunirse con Islam Makhachev y discutir el desacuerdo con calma. El luchador subrayó que no pone condiciones especiales y que la charla puede realizarse en un lugar conveniente para ambas partes.
« Islam, si quieres hablar, puedes venir a verme o yo puedo ir a verte. Podemos reunirnos con todos tus hermanos y discutir todo tranquilamente.
Tengo 100 % de razón. Precisamente por eso le di la mano a Akhmed Gadjimagomedov y cerramos este tema. No tenía sentido continuar el conflicto », dijo Merab.
Condena el comportamiento de Umar y Usman
El luchador georgiano declaró que resolvió el desacuerdo con Akhmed Gadjimagomedov mediante una conversación mutua. En su opinión, una vez cerrado el tema, no había necesidad de continuar con la disputa.
Sin embargo, Dvalishvili no ocultó su descontento con las acciones de Umar y Usman Nurmagomedov en esta situación.
« Pero el comportamiento de Umar y Usman en esta situación fue totalmente absurdo. Por eso ambos perdieron mi respeto y demostraron ser unos cobardes », añadió.
¿Continuará el conflicto?
De la declaración de Merab se desprende que no se opone a una comunicación directa con Islam Makhachev. Al contrario, propone reunirse con todas las partes involucradas para aclarar el malentendido.
Sin embargo, sus duras críticas hacia Umar y Usman podrían mantener la tensión en torno al conflicto. Por ahora, se desconoce cómo reaccionará Islam Makhachev a esta propuesta.
Ahora la atención se centra en la respuesta de Makhachev: ¿aceptará la propuesta de encuentro de Merab o el conflicto se limitará a declaraciones en redes sociales?
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