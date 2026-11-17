Usman y Umar Nurmagomedov, así como el ex campeón de UFC Merab Dvalishvili han visto cómo sus tensiones y conflictos alcanzan un nuevo nivel. El luchador georgiano, refiriéndose a los famosos debates y al enfrentamiento en Abu Dabi, enfatizó firmemente que nunca volverá a darles la mano.

«No son hombres y son malos representantes de los musulmanes»

Según Merab Dvalishvili, las acciones de Umar y Usman no se ajustan a la ética deportiva ni a la humanidad. No ocultó su profundo descontento con su comportamiento.

«Usman y Umar no son hombres. Son malos representantes de Daguestán y de los musulmanes. Nunca he tenido problemas con otros luchadores daguestaníes. Umar es un cobarde. No es un hombre», dijo Dvalishvili.

El ataque en Abu Dabi y la decepción

El ex campeón señaló que el grupo de Usman lo atacó por sorpresa y lo derribó. Merab, al afirmar que tal comportamiento es inaceptable en el mundo de la lucha y la fama, no ocultó su gran decepción, especialmente con respecto a Umar.