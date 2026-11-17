«No son hombres»: Merab Dvalishvili condena duramente a los Nurmagomedov tras el altercado
Usman y Umar Nurmagomedov, así como el ex campeón de UFC Merab Dvalishvili han visto cómo sus tensiones y conflictos alcanzan un nuevo nivel. El luchador georgiano, refiriéndose a los famosos debates y al enfrentamiento en Abu Dabi, enfatizó firmemente que nunca volverá a darles la mano.
«No son hombres y son malos representantes de los musulmanes»
Según Merab Dvalishvili, las acciones de Umar y Usman no se ajustan a la ética deportiva ni a la humanidad. No ocultó su profundo descontento con su comportamiento.
«Usman y Umar no son hombres. Son malos representantes de Daguestán y de los musulmanes. Nunca he tenido problemas con otros luchadores daguestaníes. Umar es un cobarde. No es un hombre», dijo Dvalishvili.
El ataque en Abu Dabi y la decepción
El ex campeón señaló que el grupo de Usman lo atacó por sorpresa y lo derribó. Merab, al afirmar que tal comportamiento es inaceptable en el mundo de la lucha y la fama, no ocultó su gran decepción, especialmente con respecto a Umar.
Participantes del conflicto
Reacción y declaración de Dvalishvili
Umar y Usman Nurmagomedovfueron
Calificados como «no son hombres» y «cobardes», y se anunció que no habrá reconciliación
Enfrentamiento en Abu Dabi
Se mencionó que atacaron en grupo y llegaron más tarde
Otros luchadores daguestaníes
Se indicó que nunca ha tenido problemas con ellos y que sus relaciones son buenas
«Cuando el grupo de Usman me atacó y me tiró al suelo, no tenía lesiones. Las lesiones aparecieron después... Y Umar llegó más tarde. Él es quien más me decepcionó. Si proponen cerrar este asunto, no les daré la mano. Solo doy la mano a los hombres de verdad», añadió el luchador georgiano.
En su opinión, ¿cómo afectarán estas tensiones en el mundo de las MMA a los futuros enfrentamientos en el octágono o a las relaciones generales entre los luchadores? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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