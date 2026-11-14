¿Qué dijo Dana White sobre el altercado entre Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili?

Según la información difundida por la cuenta de FightLuck en la red social X, Dana White calificó el incidente como lamentable y desagradable.

El jefe de la UFC, Dana White, expresó abiertamente su opinión sobre el famoso conflicto ocurrido entre los luchadores Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili, así como sobre los arrestos posteriores. Según él, tales desacuerdos fuera del deporte no aportan ningún beneficio a la promoción ni al negocio.

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«Este tipo de eventos nunca son buenos para los negocios. Daña la reputación de todos los involucrados. Es una situación triste. Ahora todos están en una cárcel en Abu Dabi. Veremos cómo termina esto en el futuro» — declaró el presidente de la UFC.

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Informes sobre una detención de seis meses

Recordemos que ayer circularon informes de que el luchador ruso de MMA Usman Nurmagomedov fue arrestado por seis meses en los EAU. Mientras continúan las investigaciones por parte de las fuerzas del orden y las instituciones locales, esta declaración de la dirección de la UFC está causando un gran revuelo entre el público y los fanáticos.

La evolución de esta situación y el futuro de los atletas son el centro de atención de todos.

¿Cómo crees que afectarán estos problemas legales alrededor de Usman Nurmagomedov y los demás participantes a su futuro en el deporte profesional? ¡Deja tu opinión en los comentarios!