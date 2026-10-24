Sensación inesperada: el Aston Villa derrota al Manchester City en Birmingham

·71·Deportes
Sensación inesperada: el Aston Villa derrota al Manchester City en Birmingham

En el marco de la 8ª jornada de la Premier League, se vivió uno de los duelos más intensos y sorprendentes de la semana. El club de Birmingham, Aston Villa recibió a uno de los gigantes actuales, Manchester Cityy logró una victoria inesperada por 2:1.

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov fue titular con los mancunianos y disputó los 90 minutos completos en el centro de la defensa.

Doblete de Jackson y respuesta rápida de Haaland

El encuentro en Villa Park comenzó con un ritmo frenético y ataques intensos desde los primeros minutos:

  • Gol tempranero: Los locales lograron abrir el marcador en el minuto 6: Nicolas Jackson aprovechó un hueco en la defensa rival para anotar (1:0);

  • Haaland iguala: Al inicio de la segunda parte, los visitantes aumentaron la presión y en el minuto 52, el goleador noruego Erling Haaland empató el partido 1:1;

  • El gol de la victoria: Sin embargo, solo ocho minutos después, en el minuto 60, Nicolas Jackson marcó su segundo tanto, asegurando los 3 puntos vitales para el equipo de Birmingham.

Abdukodir Khusanov en el corazón de la defensa

El joven talento uzbeko Abdukodir Khusanov intentó una vez más Manchester Cityjustificar la confianza como pilar defensivo. A pesar de haber repelido varias ocasiones peligrosas, los «Citizens» se fueron de vacío.

Ficha técnica:

Premier League. 8ª jornada

Aston Villa — Manchester City 2:1

  • Goles: Jackson 6, 60 — Haaland 52.

  • Aston Villa: Suzuki, Maatsen, Torres, Cash (55), Lindelöf, McGinn (Buendía, 66), Manzambi (Barkley, 66), Edward (Mbae, 59), Kamara, Gomes (Goretzka, 82), Jackson (Maio, 82).

  • Manchester City: Donnarumma, Guéhi (Lewis, 46), Dias, Khusanov, Gvardiol, Cherki (Foden, 46), Ndiaye (McAdoo, 69), Fernandes, Doku, Anderson (74), Haaland.

Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cómo el Aston Villa derrotó al Manchester City en Birmingham (vídeo)Cómo el Aston Villa derrotó al Manchester City en Birmingham (vídeo)Ayer 18:54El Chelsea cede a Garnacho: su nuevo club es el Aston VillaEl Chelsea cede a Garnacho: su nuevo club es el Aston Villa23 julio 20:08Aston Villa quiere fichar cedido al delantero del Real Madrid EndrickAston Villa quiere fichar cedido al delantero del Real Madrid Endrick10 agosto 11:39El Aston Villa pide 130 millones de libras por Morgan Rogers: ¿Llegará Foden al equipo?El Aston Villa pide 130 millones de libras por Morgan Rogers: ¿Llegará Foden al equipo?10 julio 13:51Aston Villa apunta a Tosin Adarabioyo para reemplazar a Ezri KonsaAston Villa apunta a Tosin Adarabioyo para reemplazar a Ezri Konsa21 agosto 14:13Aston Villa y Friburgo se disputan el trofeo de la Europa LeagueAston Villa y Friburgo se disputan el trofeo de la Europa League20 mayo 15:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán