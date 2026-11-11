«Un gran combate en 2027»: ¿Quién será el próximo rival del invicto Mayweather?

La leyenda estadounidense del boxeo, Floyd Mayweather, quien terminó su carrera profesional con un récord impecable de 50-0, ha vuelto a sorprender a la comunidad deportiva. La estrella apodada «Money», que cumplirá 50 años en febrero, ha anunciado oficialmente su intención de regresar al ring para un supercombate.

Un anuncio impactante en Albuquerque: ¿Cuál de los cuatro candidatos?

Hablando en vivo durante una velada de boxeo en Albuquerque, Estados Unidos, Mayweather habló abiertamente sobre sus planes futuros:

«Quiero organizar un gran combate en 2027. Podría ser contra Ryan Garcia, Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao o Conor McGregor».

El boxeador estadounidense ha atraído la atención de los aficionados con combates de exhibición y comerciales. Este año, planeaba dos combates de exhibición contra Mike Tyson y Mike Zambidis, además de una revancha contra su eterno rival Manny Pacquiao, pero estos enfrentamientos no se concretaron por diversas razones organizativas.

Indicador / Dato Planes y estadísticas de Floyd Mayweather Edad y estatus 49 años (cumple 50 en febrero), ex campeón mundial en 5 categorías de peso Récord profesional 50 victorias, 0 derrotas (resultado invicto absoluto) Fecha del gran combate 2027 Candidatos principales Ryan Garcia, Conor McGregor, Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya Próximo combate Contra el australiano Matt Floyd en Tailandia en diciembre Estatus del combate «Calentamiento» de exhibición antes del enfrentamiento contra Garcia

«La edad es solo un número, el verdadero talento nunca desaparece. El regreso de Mayweather al gran escenario es garantía de un espectáculo récord para el mundo del deporte».

«Calentamiento» en Tailandia y el objetivo Ryan Garcia

El boxeador de 49 años anunció recientemente que subirá al ring en diciembre en Tailandia contra el australiano Matt Floyd. Curiosamente, Mayweather considera este combate de exhibición no como un simple encuentro, sino como un «calentamiento» personal antes de una posible pelea contra el campeón de peso wélter del WBC, Ryan Garcia.

Si las partes llegan a un acuerdo, el récord establecido por Mayweather en 2017 contra la estrella de la UFC Conor McGregor podría ser superado, creando el próximo espectáculo global más lucrativo en la historia del boxeo.

¿Cómo crees que terminará el combate entre Floyd Mayweather, de 50 años, y Ryan Garcia o Conor McGregor? ¿Podrá el legendario campeón ganar de nuevo? ¡Deja tu opinión en los comentarios!