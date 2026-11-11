En un gran evento en Taskent, Islam Makhachev anuncia su nuevo objetivo para el sambo

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En un gran evento en Taskent, Islam Makhachev anuncia su nuevo objetivo para el sambo

El actual campeón de la UFC en dos categorías de peso y estrella de las artes marciales mixtas, Islam Makhachev, reaccionó a la credencial especial que le fue entregada durante el campeonato mundial de sambo celebrado en Taskent, capital de Uzbekistán. El famoso luchador daguestaní destacó que aceptaba esta misión con gran responsabilidad y prometió llevar este deporte a un nuevo nivel.

«Desarrollaremos el sambo en todo el mundo»

En su página oficial de redes sociales, Makhachev mostró el estatus recibido en la prestigiosa competición de Taskent y dejó un mensaje breve y firme:

«Desarrollaremos el sambo en todo el mundo».

El sambo es la base fundamental de la carrera profesional de Islam Makhachev. Antes de dar sus primeros pasos en el mundo de las MMA, el atleta ganó títulos de campeón de Rusia y del mundo en sambo combate. Su habilidad única en el suelo y su dominio en el octágono están estrechamente ligados a las lecciones aprendidas en esta escuela.

Indicador / Etapa

Carrera y logros de Islam Makhachev

Edad y origen

35 años, Daguestán (Rusia)

Deporte base

Campeón de Rusia y del mundo de sambo combate

Carrera en MMA

Participa en combates profesionales desde 2010

Debut en la UFC

2015

Primer título de campeón

2022 — campeón en la categoría de peso ligero (hasta 70 kg)

Defensas de título

Su título en peso ligero Defendido con éxito 4 veces

Segundo título de campeón

2025 — ganó el título en la categoría de peso wélter

Nueva misión

Recibió una acreditación para desarrollar el sambo a nivel internacional en Taskent

«El sambo no es solo un arte marcial, es una escuela de disciplina y determinación. La participación de Makhachev como embajador aumentará significativamente el prestigio mundial del sambo».

El embajador mundial del sambo, rey del octágono

La incorporación de Makhachev, quien hoy ocupa los primeros lugares del ranking de la UFC y posee cinturones en dos categorías, a la promoción del sambo es considerada un evento importante en el mundo del deporte. El campeonato mundial organizado por Taskent fue uno de los torneos históricos tanto en términos organizativos como de alcance.

Según los expertos, el apoyo de una superestrella admirada por millones de jóvenes como Makhachev dará un fuerte impulso a los esfuerzos internacionales para incluir el sambo en el programa de los Juegos Olímpicos.

¿Crees que la actividad de estrellas de la UFC como Islam Makhachev será suficiente para popularizar aún más el sambo en todo el mundo y llevarlo a los Juegos Olímpicos? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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