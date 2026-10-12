Ryan García muestra su foto con Arnold Schwarzenegger, de 79 años

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Ryan García muestra su foto con Arnold Schwarzenegger, de 79 años

El famoso boxeador de origen mexicano, poseedor del cinturón WBC de peso wélter Ryan García se reunió con la leyenda viva de Hollywood, de 79 años, Arnold Schwarzenegger . La estrella del boxeo profesional publicó una foto con el famoso actor en sus redes sociales, dejando un comentario cálido.

El boxeador estadounidense describió su foto con la estrella de cine «Un hombre de gran corazón», de forma breve y sincera.

Tras una brillante victoria en el ring

Ryan García celebró recientemente otra victoria sensacional en el ring:

  • Un triunfo rápido el 13 de septiembre: García subió al ring en la pelea estelar de la velada «Zuffa Boxing» organizada la noche del 13 de septiembre;

  • La victoria sobre el rival británico: Se enfrentó al famoso boxeador británico de 29 años, Conor Benn, logrando una victoria convincente por nocaut técnico en el segundo asalto.

Arnold Schwarzenegger: Leyenda del cine y político

Arnold Schwarzenegger, de 79 años, quien se reunió con Ryan García, ha dejado una huella imborrable no solo en el deporte y el cine, sino también en la política:

  • Carrera política: Ejerció con éxito como el 38º gobernador de California, uno de los estados más grandes de EE. UU.;

  • Cargo en el gigante del streaming: Actualmente, Schwarzenegger ocupa el cargo de director de proyectos de acción en la famosa plataforma de streaming Netflix ;

  • Papeles de culto: El actor se convirtió en uno de los héroes de cine más queridos de todos los tiempos gracias a sus papeles inolvidables en «Terminator», «The Expendables» y decenas de otras franquicias famosas.

Este encuentro entre las estrellas del boxeo y Hollywood fue recibido con gran entusiasmo por los aficionados al deporte y al cine en las redes sociales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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