«No veo los partidos del PSG», el Real es inigualable: la confesión inesperada de Marc Cucurella

El defensa español Marc Cucurella, quien se trasladó de forma sorprendente del Chelsea al Real Madrid a principios de esta temporada, reveló detalles interesantes sobre la potencia actual de su equipo y su vida personal. En una entrevista con el prestigioso diario español Mundo Deportivo, el experimentado lateral afirmó abiertamente que considera al «Club Real» como el equipo más fuerte y completo del continente en la actualidad.

El ritmo del Real y comparación con el PSG: las opiniones de Cucurella

Cucurella destacó que el nivel de juego actual de los madrileños y su seguridad en el campo superan a cualquier rival:

«Hoy en día consideramos al Real como el mejor equipo de Europa. Han alcanzado un ritmo increíble y han disputado muchos partidos exitosos. La confianza en sí mismo del equipo es sorprendentemente alta».

Asimismo, cuando se le pidió comparar al equipo con el gigante francés, el PSG, que ha realizado grandes fichajes en los últimos años y desarrolla su propio proyecto, el jugador respondió con una sinceridad particular.