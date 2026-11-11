«No veo los partidos del PSG», el Real es inigualable: la confesión inesperada de Marc Cucurella
El defensa español Marc Cucurella, quien se trasladó de forma sorprendente del Chelsea al Real Madrid a principios de esta temporada, reveló detalles interesantes sobre la potencia actual de su equipo y su vida personal. En una entrevista con el prestigioso diario español Mundo Deportivo, el experimentado lateral afirmó abiertamente que considera al «Club Real» como el equipo más fuerte y completo del continente en la actualidad.
El ritmo del Real y comparación con el PSG: las opiniones de Cucurella
Cucurella destacó que el nivel de juego actual de los madrileños y su seguridad en el campo superan a cualquier rival:
«Hoy en día consideramos al Real como el mejor equipo de Europa. Han alcanzado un ritmo increíble y han disputado muchos partidos exitosos. La confianza en sí mismo del equipo es sorprendentemente alta».
Asimismo, cuando se le pidió comparar al equipo con el gigante francés, el PSG, que ha realizado grandes fichajes en los últimos años y desarrolla su propio proyecto, el jugador respondió con una sinceridad particular.
Indicador / Tema
La opinión y detalles de Marc Cucurella
Protagonista
Marc Cucurella (Defensa de la Selección de España y del Real Madrid)
Historial de transferencias
Traspasado del Chelsea a Madrid al inicio de la temporada
Equipo número 1 de Europa
Real Madrid (debido a la estabilidad, alta velocidad y confianza)
Evaluación del PSG
Un proyecto fantástico y una constelación de estrellas, pero el Real es más fuerte
Hábito de ver fútbol en televisión
Casi no ve fútbol (ni siquiera vio el partido Barcelona – PSG)
Razón por la que no ve fútbol
Dedica su tiempo libre a su familia y a la crianza de sus hijos
Fuente
Diario Mundo Deportivo
«El PSG es un rival fuerte, pero para ser sincero, no veo sus partidos. Ni siquiera vi el partido contra mi exequipo, el Barcelona. En mi tiempo libre, prefiero estar con mis hijos antes que ver fútbol. Aun así, en este momento, el Real me parece mucho más fuerte en todos los aspectos».
Máxima entrega en el campo, padre ejemplar en casa
Mientras muchos deportistas profesionales dedican su tiempo libre a observar minuciosamente los partidos de sus rivales, Marc Cucurella ha elegido una filosofía de vida totalmente distinta. Según él, el hecho de ver poco fútbol en televisión no se debe a que no le guste el deporte, sino a sus obligaciones familiares y al deseo de pasar tiempo con sus hijos.
Ya adaptado a Madrid, el defensa no solo se ha ganado un puesto fijo en el once inicial en el Santiago Bernabéu, sino que también se ha integrado rápidamente en el ambiente mental de sus compañeros.
¿Crees también que el Real Madrid es actualmente muy superior a todos sus rivales en la Champions League, incluido el PSG? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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