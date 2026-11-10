Una mujer cambia el color de sus ojos durante el embarazo para que su hijo nazca con ojos azules

En las redes sociales rusas, la inusual afirmación de una joven ha generado un intenso debate. Ella asegura haberse sometido a una operación de cambio de color de ojos durante el embarazo, con la esperanza de que su hijo naciera con ojos azules. Según la mujer, tales cambios en el organismo materno podrían influir en el ADN del bebé.

Es bien sabido que hoy en día existen varios métodos cosméticos y quirúrgicos para cambiar el color de los ojos. Entre ellos se encuentran los implantes de iris artificial, los tratamientos láser y la queratopigmentación.

Por ejemplo, se dice que es posible transformar ojos marrones en azules reduciendo el pigmento de melanina en la superficie del iris mediante láser. Este proceso puede durar unos 20 segundos. Otro método moderno es la queratopigmentación, o «tatuaje corneal», que consiste en colorear la córnea utilizando equipos especiales y pigmentos biológicamente compatibles.

Sin embargo, la pregunta principal es: ¿es posible transmitir esta característica a un hijo aún no nacido cambiando el color de los propios ojos?

Según una joven esteticista rusa que cambió recientemente el color de sus ojos, es posible. En un popular podcast, mientras hablaba con un médico, afirmó haberse realizado el procedimiento durante el embarazo para que su hijo naciera con ojos azules. La mujer creía que su propio ADN se adaptaría automáticamente a su nuevo color de ojos.

Aunque el presentador del podcast escuchó sus comentarios con calma, estas declaraciones causaron gran revuelo y reacciones humorísticas en las redes sociales. Muchos usuarios criticaron la afirmación de la mujer, dejando comentarios irónicos.

Así, la afirmación de la joven sobre la posibilidad de influir en la apariencia de su hijo cambiando el color de sus ojos ha provocado burlas y debates en Internet. En realidad, el color de los ojos está determinado por factores genéticos. Los cambios cosméticos en los padres no alteran el ADN del hijo.