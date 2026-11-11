Uno de los goleadores más prolíficos del fútbol mundial, Manchester Cityy estrella de la selección nacional de Noruega, Erling Haaland, ha revelado una faceta inesperada para sus seguidores. Apodado el «vikingo moderno» por su potencia física y estilo combativo en el campo, el delantero habló sobre su profundo interés por los manuscritos antiguos y la historia de Noruega.

Las «Sagas reales» de 1594 y una exposición en su ciudad natal

En el municipio de Time, donde creció Haaland, se organizó una exposición especial con motivo de la adquisición de una pieza única del patrimonio nacional noruego: el libro de las «Sagas reales» publicado en 1594. Durante la presentación, el jugador destacó que el estilo de vida de sus ancestros y las fuentes históricas lo han inspirado desde su infancia.

El famoso medio noruego VG recogió las sinceras palabras del delantero en la exposición:

«La historia de los vikingos siempre me ha interesado. Esta historia, los objetos cotidianos de aquella época y los barcos son increíblemente fascinantes para mí. Estoy viviendo mi sueño, pero lamentablemente no todos tienen esa oportunidad. He sido testigo de cómo los libros ayudan a muchas personas a soñar y a convertir esos sueños en realidad».

Indicador / Información Detalles Protagonista Erling Haaland (Manchester Cityy selección de Noruega) Lugar del evento Municipio de Time (Noruega) Fuente histórica principal La obra «Sagas reales» Fecha de publicación del libro 1594 (manuscrito raro de 432 años) Importancia histórica Una de las fuentes fundamentales sobre Noruega y la era vikinga Fuente Diario VG

Una imagen espiritual fuera del campo

Las «Sagas reales» son uno de los monumentos literarios e históricos más valiosos que reflejan la historia del Estado noruego, los gobernantes medievales y los guerreros escandinavos.

Esta iniciativa de Haaland y su atención a la lectura demuestran una vez más que no solo es una estrella adorada por millones de fans, sino también una persona que respeta profundamente sus raíces nacionales y su herencia cultural.

¿En su opinión, hasta qué punto la promoción de la historia y los valores nacionales por parte de las estrellas del deporte moderno influye en la educación de las nuevas generaciones? ¡Deje su opinión en los comentarios!