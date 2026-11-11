Última oportunidad para Michael Carrick: ¿cómo planea la directiva del Manchester United resolver la crisis?
Tras un inicio catastrófico en la Premier League, « Manchester United» cuando se esperaba la destitución inmediata del entrenador Michael Carrick, la junta directiva del club optó por un camino totalmente distinto. Según informa la BBC, en lugar de rescindir el contrato del técnico de 45 años, la directiva está aprobando un plan para reforzar urgentemente su cuerpo técnico actual.
Oferta del Bayern: ¿volverá Aaron Danks a Old Trafford?
El principal candidato para reforzar el equipo es Aaron Danks, quien actualmente trabaja como asistente principal de Vincent Kompany en el Bayern Múnich. Danks ya trabajó junto a Carrick en el Middlesbrough y su entendimiento táctico es muy valorado.
En realidad, el plan para atraer a Danks al Manchester United ya se había considerado durante el mercado de verano. Ahora, en medio de la crisis, el club busca restaurar la disciplina de juego rodeando a Carrick de un experto de confianza y probado.
Indicador / Dato
«Manchester United»: situación tras la 10ª jornada de la Premier League
Posición
18º puesto (Zona de descenso a Championship)
Puntos acumulados
Tras 10 partidos, solo 8 puntos
Distribución de resultados
1 victoria, 5 empates, 4 derrotas
Decisión de la directiva
No habrá destitución, sino refuerzo del cuerpo técnico
Nuevo candidato principal
Aaron Danks (del cuerpo técnico del Bayern Múnich)
Fuente
BBC Sports
« El club mantiene su confianza en Carrick, pero la era de las decisiones solitarias ha terminado: la directiva quiere reformar urgentemente el equipo táctico para salvar al club del desastre del descenso. »
El peligro del 18º puesto y la última oportunidad
Con solo 1 victoria tras 10 jornadas de Premier League y estancado en el puesto 18, el club mancuniano atraviesa uno de los peores antirecords de las últimas décadas. A pesar de ello, la directiva teme que cambiar de entrenador a mitad de temporada pueda generar un nuevo caos.
Para Carrick, la posible llegada de Aaron Danks podría ser no solo un salvavidas táctico, sino su última oportunidad para mantener su puesto. Si los resultados no mejoran tras la ampliación del cuerpo técnico, la directiva se verá obligada a tomar medidas radicales.
¿Crees que el Manchester United puede salir de la zona baja de la tabla sin cambiar de entrenador, solo renovando a sus asistentes? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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