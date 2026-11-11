Última oportunidad para Michael Carrick: ¿cómo planea la directiva del Manchester United resolver la crisis?

Tras un inicio catastrófico en la Premier League, « Manchester United» cuando se esperaba la destitución inmediata del entrenador Michael Carrick, la junta directiva del club optó por un camino totalmente distinto. Según informa la BBC, en lugar de rescindir el contrato del técnico de 45 años, la directiva está aprobando un plan para reforzar urgentemente su cuerpo técnico actual. Oferta del Bayern: ¿volverá Aaron Danks a Old Trafford? El principal candidato para reforzar el equipo es Aaron Danks, quien actualmente trabaja como asistente principal de Vincent Kompany en el Bayern Múnich. Danks ya trabajó junto a Carrick en el Middlesbrough y su entendimiento táctico es muy valorado.

En realidad, el plan para atraer a Danks al Manchester United ya se había considerado durante el mercado de verano. Ahora, en medio de la crisis, el club busca restaurar la disciplina de juego rodeando a Carrick de un experto de confianza y probado. Indicador / Dato «Manchester United»: situación tras la 10ª jornada de la Premier League Posición 18º puesto (Zona de descenso a Championship) Puntos acumulados Tras 10 partidos, solo 8 puntos Distribución de resultados 1 victoria, 5 empates, 4 derrotas Decisión de la directiva No habrá destitución, sino refuerzo del cuerpo técnico Nuevo candidato principal Aaron Danks (del cuerpo técnico del Bayern Múnich) Fuente BBC Sports « El club mantiene su confianza en Carrick, pero la era de las decisiones solitarias ha terminado: la directiva quiere reformar urgentemente el equipo táctico para salvar al club del desastre del descenso. » El peligro del 18º puesto y la última oportunidad Con solo 1 victoria tras 10 jornadas de Premier League y estancado en el puesto 18, el club mancuniano atraviesa uno de los peores antirecords de las últimas décadas. A pesar de ello, la directiva teme que cambiar de entrenador a mitad de temporada pueda generar un nuevo caos.