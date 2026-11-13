Uzbekistán — Rusia 2:3: ¿Qué dijo Nikolay Komlichenko tras el partido contra Uzbekistán?

El partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia en el estadio Pakhtakor de Taskent terminó con un drama increíble y una victoria de remontada de los visitantes por 3:2.

Entrando desde el banquillo, el delantero de la selección rusa, quien marcó dos goles y dio la victoria a su equipo, Nikolay Komlichenko compartió sus impresiones tras el encuentro.

«Pude ayudar al equipo al máximo»

En una entrevista con el periodista Aleksandr Yershov, el delantero destacó las emociones positivas del partido, al tiempo que señaló la necesidad de realizar un análisis profundo del juego.

«Mis sensaciones son mayormente positivas. Porque al entrar desde el banquillo, pude ayudar al equipo al máximo y lograr el resultado esperado. Ahora nos dirigimos a Krasnodar para el próximo partido con buen ánimo. Cuando ganas, es más fácil prepararse para el siguiente encuentro. Felicito a todos por la victoria. Pero creo que analizaremos este partido con mucha seriedad», dijo Komlichenko.

Aspectos clave del partido Datos y detalles Heroísmo Nikolay Komlichenko marcó un doblete tras entrar como suplente Resultado final Uzbekistán — Rusia 2:3 (victoria de remontada) Próximos planes Partido contra Venezuela el 17 de noviembre en Krasnodar Conclusión del entrenador y el equipo El objetivo es analizar el partido a fondo y trabajar en los errores

Próxima prueba — partido contra Venezuela

Tras el intenso enfrentamiento en Taskent, los jugadores rusos regresaron a su concentración para iniciar la siguiente etapa de preparación. El próximo partido amistoso de la selección rusa el 17 de noviembre se llevará a cabo en Krasnodar contra la selección de Venezuela.

¿Crees que la actuación decisiva de Nikolay Komlichenko desde el banquillo le asegurará un lugar en el once inicial en los próximos partidos? ¡Deja tu opinión en los comentarios!