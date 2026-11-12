Un hombre semidesnudo rompe la ventana de una escuela e irrumpe en un aula en Kazajistán (video)

En la ciudad de Kaskelen, en la región de Almaty, Kazajistán, un hombre semidesnudo irrumpió en una escuela. El incidente ocurrió el 11 de noviembre durante el recreo. Así lo informó Nur.kz .

Según se informa, el hombre corría inicialmente por el recinto escolar. Luego, rompió la ventana de un aula y saltó al interior, donde se encontraban los alumnos. El video difundido en redes sociales muestra a los niños gritando de miedo y a adultos intentando detenerlo.