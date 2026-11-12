Un hombre semidesnudo rompe la ventana de una escuela e irrumpe en un aula en Kazajistán (video)

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Un hombre semidesnudo rompe la ventana de una escuela e irrumpe en un aula en Kazajistán (video)

En la ciudad de Kaskelen, en la región de Almaty, Kazajistán, un hombre semidesnudo irrumpió en una escuela. El incidente ocurrió el 11 de noviembre durante el recreo. Así lo informó Nur.kz .

Según se informa, el hombre corría inicialmente por el recinto escolar. Luego, rompió la ventana de un aula y saltó al interior, donde se encontraban los alumnos. El video difundido en redes sociales muestra a los niños gritando de miedo y a adultos intentando detenerlo.

Según el departamento de policía de la región de Almaty, se ha iniciado un caso penal por este hecho. El sospechoso fue detenido y puesto en prisión preventiva.

Las fuerzas del orden están determinando todos los detalles del incidente. Como parte de la investigación, también se evaluará el estado mental del sospechoso.

No hubo heridos entre los alumnos ni el personal docente. Se está brindando asistencia psicológica a los niños en la institución educativa.

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Charos«ZAMIN.UZ» editor
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