Intenso duelo en Wembley: Inglaterra vence a Croacia y suma 3 puntos vitales

La 5ª jornada de la UEFA Nations League ha entrado en una fase decisiva. En uno de los encuentros más esperados por los aficionados, Inglaterra recibió a Croacia en su estadio. En un partido intenso y lleno de lucha, los locales derrotaron a su rival con un marcador de 2:1. El gol de Rogers y el penalti decisivo de Kane

Tras comenzar el encuentro con gran actividad, los ingleses transformaron su dominio en gol a mediados de la primera parte. En el minuto 24, el mediocentro ofensivo

Morgan Rogers abrió el marcador (1:0). Al inicio de la segunda mitad, los croatas aumentaron la intensidad y empataron en el minuto 59 gracias a un disparo preciso de Sučić (1:1). Sin embargo, poco después, en el minuto 64, el capitán

Harry Kane aprovechó un penalti para devolver la ventaja a Inglaterra y sentenciar el partido (2:1). Estadísticas y detalles del partido

Información Resultado final Inglaterra — Croacia 2:1 Goleadores Morgan Rogers (24'), Harry Kane (64' penalti) — Sučić (59') Situación en el torneo Inglaterra 2ª con 12 puntos, Croacia 3ª con 3 puntos Alineaciones titulares

Inglaterra:

Jordan Pickford, Lewis Hall, Jarell Quansah, Dan Burn, Trent Alexander-Arnold (Ben White, 78'), Declan Rice (James Garner, 78'), Elliot Anderson, Jude Bellingham, Anthony Gordon (Rio Ngumoa, 77'), Harry Kane, Morgan Rogers. Croacia:

Dominik Livaković, Josip Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Karlo Smolčić, Mateo Kovačić, Nikola Vlašić, Martin Baturina, Sučić (Mario Pašalić, 70'), Josip Mišić (Luka Modrić, 76'), Frano Matanović (Ante Budimir, 70'). De esta manera, tras esta importante victoria, la selección de Inglaterra suma 12 puntos y se consolida en el 2º puesto del grupo.

¿Crees que la combinación de jóvenes talentos y jugadores experimentados en la selección inglesa les ayudará a lograr grandes resultados en el torneo? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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