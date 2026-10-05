Preocupación en el Manchester City: Erling Haaland se lesiona en el partido contra Portugal

El intenso enfrentamiento entre Portugal y Noruega, correspondiente a la 4ª jornada de la UEFA Nations League Manchester Cityterminó con gran preocupación para los seguidores del club y del jugador escandinavo. La estrella de 26 años de la selección noruega, Erling Haaland, tuvo que abandonar el campo prematuramente en la segunda mitad tras sufrir una lesión.

Esta baja podría afectar no solo al resultado de Noruega en el partido, sino también a los próximos encuentros cruciales de los «Citizens».

La señal en el minuto 67 y el gol de la victoria de Portugal

En el encuentro disputado en Lisboa, Haaland, rodeado por la defensa portuguesa, no pudo anotar:

Sustitución obligada: A mediados de la segunda parte, el delantero de 26 años indicó al banquillo que no podía continuar y fue sustituido por Jørgen Strand Larsen en el minuto 67;

Ruptura de la dinámica de juego: Cuando Haaland abandonó el terreno de juego, el marcador era de 1-1 (el único gol noruego fue obra del defensa Kristoffer Ajer);

El gol de la derrota: Tras la salida del delantero, la presión rival aumentó y, en el minuto 79, Portugal marcó el segundo gol para llevarse la victoria por 2-1.

El cuerpo médico de Noruega está realizando una primera evaluación del estado del delantero. La gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación se anunciarán oficialmente tras exámenes médicos detallados.

Gran amenaza antes del superpartido contra el Liverpool

La baja de Haaland llega en el momento más inoportuno para los pupilos de Pep Guardiola:

Duelo central: Según el calendario de la Premier League, el Manchester Citydebe enfrentarse a su acérrimo rival, el Liverpool, el 11 de octubre en un partido decisivo;

Dolor de cabeza en ataque: La posibilidad de que el goleador noruego llegue a tiempo para este choque de gigantes está actualmente en duda.

Si los resultados médicos son más graves de lo esperado, el Manchester Citytendrá que afrontar el partido clave por el título sin su principal máquina de hacer goles.