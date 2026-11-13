Rushanabonu Isoyeva gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud
La delegación deportiva de Uzbekistán ha logrado otro gran triunfo en los Juegos Olímpicos de la Juventud «Dakar-2026». Una prestigiosa medalla de oro se suma a los logros de nuestros atletas.
Combate final y victoria sobre su oponente eslovaca
En la categoría de -60 kg nuestra talentosa boxeadora que defendió dignamente el honor de nuestro país Rushanabonu Isoyeva subió al ring para el combate decisivo por el título contra la experimentada atleta eslovaca Karolina Kollarova.
Durante un combate intenso y sin tregua, nuestra representante demostró gran habilidad, fuerza y determinación. Según la decisión final de los jueces, Rushanabonu derrotó a su oponente por un marcador de 4:1 logrando la victoria con una superioridad absoluta.
Aspectos clave del combate final
Información
Nombre de la competición
Juegos Olímpicos de la Juventud «Dakar-2026»
Categoría de peso y atleta
-60 kg, Rushanabonu Isoyeva
Oponente final
Karolina Kollarova (Eslovaquia)
Resultado final
4:1 (por decisión de los jueces)
Resultado
Medallista de oro de los Juegos Olímpicos de la Juventud
El brillante futuro del boxeo uzbeko
Esta excelente noticia, confirmada por la Federación de Boxeo de Uzbekistán, ha llenado de alegría a nuestros aficionados. El hecho de que nuestros jóvenes atletas alcancen tales metas en la arena internacional es el resultado práctico de la atención prestada al deporte juvenil y de la preparación de alto nivel en nuestro país. ¡Felicitamos sinceramente a Rushanabonu Isoyeva por esta victoria histórica!
¿Cómo cree que estos éxitos de nuestros jóvenes boxeadores en los Juegos Olímpicos de «Dakar-2026» servirán de base para futuras victorias en grandes competiciones? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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