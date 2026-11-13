Rushanabonu Isoyeva gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La delegación deportiva de Uzbekistán ha logrado otro gran triunfo en los Juegos Olímpicos de la Juventud «Dakar-2026». Una prestigiosa medalla de oro se suma a los logros de nuestros atletas.

Combate final y victoria sobre su oponente eslovaca

En la categoría de -60 kg nuestra talentosa boxeadora que defendió dignamente el honor de nuestro país Rushanabonu Isoyeva subió al ring para el combate decisivo por el título contra la experimentada atleta eslovaca Karolina Kollarova.

Durante un combate intenso y sin tregua, nuestra representante demostró gran habilidad, fuerza y determinación. Según la decisión final de los jueces, Rushanabonu derrotó a su oponente por un marcador de 4:1 logrando la victoria con una superioridad absoluta.