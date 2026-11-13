Sabrina Chakomanova se convierte en la primera campeona olímpica de la juventud entre las chicas uzbekas

Un evento verdaderamente histórico ha ocurrido en el mundo del deporte uzbeko. Tras alcanzar con éxito la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud «Dakar-2026», en la categoría de -54 kg, nuestra talentosa boxeadora Sabrina Chakomanova demostró una superioridad absoluta en el combate por la medalla de oro, subiendo a lo más alto del podio.

El combate final y una victoria convincente

En un duelo intenso y reñido por la medalla de oro, nuestra compatriota se enfrentó a la colombiana Salas Trejos. Gracias a una preparación táctica y física superior durante todo el combate, Sabrina tomó el control total del cuadrilátero.

Según la decisión unánime de los jueces, nuestra representante derrotó a su oponente por 5:0 y oficializó su título de campeona. La Federación de Boxeo de Uzbekistán confirmó que este logro le otorga el título honorífico de la primera campeona olímpica de la juventud femenina en la historia del boxeo del país.