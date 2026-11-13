Sabrina Chakomanova se convierte en la primera campeona olímpica de la juventud entre las chicas uzbekas

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Sabrina Chakomanova se convierte en la primera campeona olímpica de la juventud entre las chicas uzbekas

Un evento verdaderamente histórico ha ocurrido en el mundo del deporte uzbeko. Tras alcanzar con éxito la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud «Dakar-2026», en la categoría de -54 kg, nuestra talentosa boxeadora Sabrina Chakomanova demostró una superioridad absoluta en el combate por la medalla de oro, subiendo a lo más alto del podio.

El combate final y una victoria convincente

En un duelo intenso y reñido por la medalla de oro, nuestra compatriota se enfrentó a la colombiana Salas Trejos. Gracias a una preparación táctica y física superior durante todo el combate, Sabrina tomó el control total del cuadrilátero.

Según la decisión unánime de los jueces, nuestra representante derrotó a su oponente por 5:0 y oficializó su título de campeona. La Federación de Boxeo de Uzbekistán confirmó que este logro le otorga el título honorífico de la primera campeona olímpica de la juventud femenina en la historia del boxeo del país.

Detalles del combate final y la competición

Información

Nombre de la competición

Juegos Olímpicos de la Juventud «Dakar-2026»

Categoría de peso y atleta

-54 kg, Sabrina Chakomanova

Oponente en la final

Salas Trejos (Colombia)

Resultado final

5:0 (decisión unánime de los jueces)

Importancia histórica

Primera campeona olímpica de la juventud entre las chicas uzbekas

Nuevas metas para el boxeo uzbeko

Esta victoria de Sabrina Chakomanova no es solo un éxito personal, sino también un fruto brillante de los esfuerzos realizados para desarrollar el deporte femenino en nuestro país, especialmente el boxeo. ¡Felicitamos a todo nuestro pueblo y a nuestros aficionados por esta inmensa victoria!

En su opinión, ¿qué importancia tiene este logro histórico de Sabrina Chakomanova para aumentar el interés de las jóvenes por el deporte en nuestro país? ¡Deje su opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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