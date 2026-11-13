El supergol de Arda Güler no fue suficiente: Bélgica venció a Turquía a domicilio

La 5ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA ha entrado en una fase decisiva. En uno de los duelos más esperados por los aficionados, la selección nacional de Turquía recibió a Bélgica en su estadio. En un encuentro intenso y lleno de goles, los visitantes doblegaron la voluntad de su rival para lograr una victoria por 1-2 y llevarse los tres puntos.

El golazo de Güler y la respuesta belga

Tras un inicio activo, los locales abrieron el marcador a mediados de la primera parte. La estrella favorita de la selección turca, Arda Güler hizo vibrar el estadio en el minuto 20 con un supergol espectacular (1-0).

Sin embargo, los belgas no tardaron en responder. Las estrellas experimentadas cambiaron el destino del partido en poco tiempo:

Minuto 27: El capitán Kevin De Bruyne restableció la igualdad (1-1).

Minuto 30: Charles De Ketelaere volvió a marcar para poner a los visitantes por delante (1-2).

Estadísticas y detalles del partido Información Resultado final Turquía — Bélgica 1-2 Goleadores Arda Güler (20') — Kevin De Bruyne (27'), Charles De Ketelaere (30') Situación en el grupo Bélgica es 2ª con 9 puntos, Turquía es 4ª sin puntos

Alineaciones y cambios

Turquía: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür (Zeki Çelik, 70'), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Orkun Kökçü, 58'), Salih Özcan, Kenan Yıldız (Can Uzun, 80'), Arda Güler, Enes Ünal (Emre Mor, 58').

Bélgica: Senne Lammens, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Joel Ordóñez, Maxim De Cuyper, Kevin De Bruyne (Leandro Trossard, 69'), Nicolas Raskin (Hans Vanaken, 90+3'), Youri Tielemans, Diego Moreira (Dodi Lukebakio, 68'), Charles De Ketelaere, Jérémy Doku (Stanis Idumbo, 80').

Cambios en la tabla

Tras esta importante victoria, los belgas alcanzan los 9 puntos y ascienden a la 2ª posición del grupo A. Por su parte, la selección de Turquía sigue sin sumar puntos y ocupa el 4º lugar.

¿Por qué crees que Turquía no pudo mantener la ventaja tras el supergol de Arda Güler? ¡Deja tu opinión en los comentarios!