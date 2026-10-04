Los tormentos de Modrić: ¿Qué reveló tras la tragedia del 0-7 en casa?

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Los tormentos de Modrić: ¿Qué reveló tras la tragedia del 0-7 en casa?

La Liga de Naciones de la UEFA ofreció un resultado impactante para los aficionados al fútbol mundial. La selección de Croacia, recibiendo a Inglaterra en su campo, sufrió una derrota 0-7 aplastante e histórica.

Tras el pitido final, el capitán croata de 41 años y líder legendario, Luka Modrić, hizo una declaración contundente y emotiva sobre el resultado y la impotencia de su equipo.

«Se puede perder, pero no de esta manera»

Según la información del famoso medio croata Index , Luka Modrić no ocultó que vivió una de las noches más difíciles de su carrera y destacó que, por primera vez en 20 años de trayectoria internacional, sintió tal vergüenza:

«No hubo duelos, agresividad, faltas necesarias ni solidaridad en el campo. Llevo 20 años vistiendo la camiseta de la selección y debo admitirlo: por primera vez, al terminar un partido, me sentí avergonzado de mí mismo.

Sí, se puede perder; Inglaterra fue realmente mejor que nosotros. Pero es inaceptable rendirse tan fácilmente y dañar la reputación construida durante años. Por primera vez me sentí muy avergonzado y pido disculpas a todos los aficionados».

«Debemos estar unidos sin culparnos»

El capitán, ya muy afectado, enfatizó la importancia de mantener el ambiente interno y evitar una crisis psicológica:

  • Sin conflictos internos: Modrić declaró que, tras la goleada, los jugadores no deben culparse entre sí y deben mantener la unión de siempre en los momentos difíciles;

  • Un sentimiento inusual: «Perdimos por un margen enorme. Pero el sentimiento interno después de este partido es totalmente diferente, nunca había vivido una situación así», añadió.

El festival de goles de Inglaterra y detalles del partido

El encuentro estuvo dominado de principio a fin por los visitantes. El ataque inglés destrozó la defensa croata:

  • Harry Kane y Bukayo Saka anotaron un doblete cada uno;

  • Jude Bellingham, Anthony Gordon y el joven talento Morgan Rogers marcaron un gol cada uno.

Esta gran victoria refuerza la posición de Inglaterra en la tabla. Croacia debe olvidar pronto una de las páginas más oscuras de su historia y recuperarse mentalmente para los próximos compromisos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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