El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, ha sido nombrado jugador del año de la selección nacional de Inglaterra. El futbolista de 23 años gana este premio por segundo año consecutivo.

Bellingham disputó 12 partidos con los «Three Lions» en 2026, registrando 7 goles y 1 asistencia. Sus 7 goles fueron anotados en la Copa del Mundo.

Un resultado récord para Bellingham

Marcar 7 goles en torneos importantes es un resultado récord para un jugador de la selección inglesa. Los aficionados eligieron a Bellingham como el mejor jugador del año a través de la aplicación oficial del equipo.

Inglaterra terminó la Copa del Mundo 2026 con la medalla de bronce. Este es el mejor resultado del equipo en Mundiales desde su título en 1966.

De esta manera, Bellingham se convierte en el jugador que gana el premio al futbolista del año de la selección inglesa dos años seguidos.