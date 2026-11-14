Irán y China triunfan en amistosos: Resultados y calendario

Los partidos amistosos internacionales continúan con intensidad en el marco de las fechas FIFA. Las selecciones asiáticas más destacadas atraen la atención de los aficionados disputando pruebas tanto en casa como fuera. En particular, las selecciones nacionales de Irán y China lograron victorias contundentes sobre sus rivales.

Palestina — Irán 0:2: La solvencia de los Persas

La selección nacional de Irán, que se enfrentó a Palestina, demostró su superioridad durante el encuentro. El destino del partido se decidió principalmente en la segunda mitad.

El marcador fue abierto en el minuto 77 por el experimentado delantero Sardar Azmoun, mientras que en el minuto 84 Hardani amplió la ventaja, brindando tranquilidad a su equipo. Como resultado, los iraníes sellaron una sólida victoria por 2:0.

Ahora, los persas el 17 de noviembre disputarán su próximo partido importante contra Irak. Por su parte, Palestina se enfrentará al Líbano ese mismo día.

Parámetros del partido Información Encuentro Palestina — Irán 0:2 Goleadores Sardar Azmoun (77'), Hardani (84') Próximo partido de Irán 17 de noviembre, contra Irak Próximo partido de Palestina 17 de noviembre, contra Líbano

China — Malasia 2:0: Victoria gracias a los goles de la primera parte

Ante su afición, la selección nacional de China recibió a Malasia. Desde el inicio del encuentro, los chinos mostraron actividad y se adelantaron en el marcador:

en el minuto 10 Wang abrió el marcador.

En el minuto 19 Zang puso el 2:0, reduciendo drásticamente las posibilidades de reacción del rival.

De esta forma, dos goles sin respuesta en la primera mitad dieron la victoria a los chinos. El próximo partido de prueba de China será el 17 de noviembre contra Baréin. Los malayos se enfrentarán a la selección de Yemen.

¿Cómo crees que se están preparando los equipos asiáticos para las próximas competiciones oficiales en estos amistosos? ¡Deja tu opinión en los comentarios!