Rahmatullo Boymatov noquea a su rival ugandés en Riad (video)

El talentoso boxeador uzbeko Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO) ha tenido éxito en su segundo combate en el ring profesional. Arabia Saudita En una prestigiosa velada de boxeo profesional organizada en la capital, Riad, nuestro compatriota demostró una vez más su potencial ante el mundo.

Un KO fulminante en el primer asalto

Este combate de nivel mundial en la categoría de peso semipesado estaba programado a ocho asaltos. Sin embargo, Rahmatullo Boymatov no lo necesitó. Su oponente era el experimentado boxeador ugandés Moro Inusa Kanla (10-2, 9 KO), conocido por su gran pegada y por haber derrotado a casi todos sus rivales antes del límite.

Desde el inicio del combate, Boymatov tomó la iniciativa ejerciendo una fuerte presión sobre su rival. Como resultado, en el mismo primer asalto, nuestro compatriota noqueó a Moro Inusa Kanla con golpes potentes, logrando la victoria antes de tiempo.