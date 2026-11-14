Rahmatullo Boymatov noquea a su rival ugandés en Riad (video)
El talentoso boxeador uzbeko Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO) ha tenido éxito en su segundo combate en el ring profesional. Arabia Saudita En una prestigiosa velada de boxeo profesional organizada en la capital, Riad, nuestro compatriota demostró una vez más su potencial ante el mundo.
Un KO fulminante en el primer asalto
Este combate de nivel mundial en la categoría de peso semipesado estaba programado a ocho asaltos. Sin embargo, Rahmatullo Boymatov no lo necesitó. Su oponente era el experimentado boxeador ugandés Moro Inusa Kanla (10-2, 9 KO), conocido por su gran pegada y por haber derrotado a casi todos sus rivales antes del límite.
Desde el inicio del combate, Boymatov tomó la iniciativa ejerciendo una fuerte presión sobre su rival. Como resultado, en el mismo primer asalto, nuestro compatriota noqueó a Moro Inusa Kanla con golpes potentes, logrando la victoria antes de tiempo.
Parámetros y estadísticas del combate
Detalles
Nuestro boxeador
Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO)
Oponente
Moro Inusa Kanla (Uganda, 10-2, 9 KO)
Lugar
Riad, Arabia Saudita
Resultado
Victoria por KO en el primer asalto
Pasos firmes en el ring profesional
Cabe recordar que el boxeador uzbeko de 22 años debutó en el boxeo profesional en mayo de este año. En aquella ocasión, también noqueó al estadounidense Caleb Hall (6-3-1, 4 KO) en el primer asalto, comenzando su carrera con una victoria brillante.
La segunda victoria consecutiva de Rahmatullo Boymatov en el ring profesional indica que está destinado a alcanzar grandes logros. Los aficionados y expertos esperan con gran interés sus próximos combates.
¿Crees que Rahmatullo Boymatov podrá luchar por un título mundial en el peso semipesado en un futuro cercano? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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