Uzbekistán inicia la Copa Mundial de fútbol para amputados: Calendario de partidos

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Uzbekistán inicia la Copa Mundial de fútbol para amputados: Calendario de partidos

La nueva edición de la Copa Mundial de fútbol para amputados ha comenzado en San Juan de los Lagos, México. Del 13 al 22 de noviembre En esta prestigiosa competición, 24 de las mejores selecciones nacionales del mundo luchan por el trofeo principal. Entre ellas se encuentra la selección nacional de Uzbekistán.

La rica historia y las tradiciones de campeón de Uzbekistán

Recordemos que Uzbekistán es considerado uno de los equipos más fuertes y laureados en la historia de los Mundiales de fútbol para amputados. Nuestros compatriotas han sido cinco veces campeones del mundo un título honorífico que han merecido. Nuestra selección ganó las medallas de oro del mundial en 1990, 1991, 2007, 2010 y 2012. Han pasado 14 años desde el último título y los aficionados esperan con ansias nuevas victorias gloriosas.

Para información, el actual campeón mundial de fútbol para amputados es Turquía. Los turcos ganaron el trofeo tras vencer a Angola en la final del mundial de 2022.

Parámetros del Mundial

Detalles

País y ciudad anfitriona

México, San Juan de los Lagos

Número de equipos participantes

24 selecciones nacionales

Grupo de Uzbekistán

Grupo E (EE. UU., Uruguay, Marruecos)

Títulos de campeón de Uzbekistán

5 veces campeón del mundo (1990, 1991, 2007, 2010, 2012)

Fase de grupos y calendario de partidos

En este mundial, nuestra selección nacional ha sido ubicada en el grupo E. En la fase de grupos, nuestros representantes se enfrentarán a las selecciones de Estados Unidos, Uruguay y Marruecos. La gran final de la competición está programada para el 22 de noviembre.

El calendario de los partidos de nuestros jugadores, que defienden el honor de la nación en la fase de grupos, es el siguiente:

  • 15 de noviembre, 03:30. Uzbekistán — EE. UU.

  • 16 de noviembre, 04:30. Uruguay — Uzbekistán

  • 16 de noviembre, 21:00. Uzbekistán — Marruecos

Los aficionados al deporte y los seguidores de nuestro país esperan una vez más grandes resultados y una actuación digna de los quíntuples campeones del mundo.

¿Cree usted que la selección de Uzbekistán, con su plantilla renovada y gran experiencia, podrá volver a subir a la cima del mundo en el mundial de México? ¡Deje su opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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