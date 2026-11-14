Tayikistán vence a Omán y llega a la final de la King's Cup 2026

El 52º torneo internacional que se celebra en Tailandia, « King's Cup 2026 » ha concluido sus partidos de semifinales. Los aficionados fueron testigos de encuentros intensos. En particular, la selección nacional de Tayikistán se enfrentó a Omán en semifinales y logró una victoria crucial por la mínima.

El gol de Sheriddin Boboev otorga el pase a la final

En un partido muy reñido y equilibrado, un solo gol decidió el destino del encuentro. En el minuto 60 de la segunda parte, el delantero Sheriddin Boboev anotó contra la portería rival, poniendo a su equipo por delante. Manteniendo el resultado hasta el final, los tayikos aseguraron su lugar en la final del torneo.

Cabe destacar que en la otra semifinal, los anfitriones, la selección de Tailandia, vencieron a Brunei marcando 6 goles sin respuesta, clasificándose con una clara superioridad. Ahora, Omán y Brunei se enfrentarán por el tercer puesto.