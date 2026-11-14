Tayikistán vence a Omán y llega a la final de la King's Cup 2026

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Tayikistán vence a Omán y llega a la final de la King's Cup 2026

El 52º torneo internacional que se celebra en Tailandia, « King's Cup 2026 » ha concluido sus partidos de semifinales. Los aficionados fueron testigos de encuentros intensos. En particular, la selección nacional de Tayikistán se enfrentó a Omán en semifinales y logró una victoria crucial por la mínima.

El gol de Sheriddin Boboev otorga el pase a la final

En un partido muy reñido y equilibrado, un solo gol decidió el destino del encuentro. En el minuto 60 de la segunda parte, el delantero Sheriddin Boboev anotó contra la portería rival, poniendo a su equipo por delante. Manteniendo el resultado hasta el final, los tayikos aseguraron su lugar en la final del torneo.

Cabe destacar que en la otra semifinal, los anfitriones, la selección de Tailandia, vencieron a Brunei marcando 6 goles sin respuesta, clasificándose con una clara superioridad. Ahora, Omán y Brunei se enfrentarán por el tercer puesto.

Detalles del partido y del torneo

Información

Nombre de la competición

52ª King's Cup 2026 internacional (Tailandia)

Resultado de la semifinal

Omán — Tayikistán 0:1

Autor del gol

Sheriddin Boboev (60')

Partido decisivo

Final: Tailandia — Tayikistán (17 de noviembre)

Alineación titular

La selección nacional de Tayikistán, dirigida por Igor Angelovski, saltó al campo en este importante encuentro con la siguiente formación:

  • Entrenador principal: Igor Angelovski

  • Alineación titular: Oleg Baklov, Zoir Dzhuraboev, Tabrez Islomov, Alijon Karomatullozoda, Vakhdat Khanonov, Amirbek Dzhuraboev, Parviz Umarboev, Nozim Bobojonov, Ehsoni Panshanbe, Shervoni Mabatshoev, Sheriddin Boboev.

Ahora, los aficionados al fútbol tayikos el 17 de noviembre esperan con gran interés el partido final. Los pupilos de Igor Angelovski se enfrentarán a los anfitriones, la selección de Tailandia, para luchar por el trofeo de la King's Cup.

¿Crees que la selección de Tayikistán podrá vencer a la anfitriona Tailandia en la final y llevarse el título? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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