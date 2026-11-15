UFC 334: Ciryl Gane y Kayla Harrison retienen sus títulos
Hoy, 15 de noviembre, en Nueva York, EE. UU., los fanáticos de las artes marciales mixtas vivieron el esperado UFC 334 La velada contó con una serie de combates intensos y reñidos, donde atletas de talla mundial demostraron su destreza.
Combates estelares y defensa de títulos
En el evento principal de la noche, el campeón de peso pesado Ciryl Gane se enfrentó al retador Josh Hokit en el octágono. Tras cinco rounds de un combate disputado, Ciryl Gane fue declarado ganador por decisión unánime de los jueces (48-47), defendiendo con éxito su cinturón de campeón.
Asimismo, en el combate coestelar se disputó el título de peso gallo femenino. En dicho encuentro, Kayla Harrison venció a la reconocida peleadora Amanda Nunes en el cuarto asalto mediante sumisión, manteniendo su estatus de campeona.
Resultados principales de UFC 334
Detalles y métodos de combate
Ciryl Gane — Josh Hokit
Victoria de Gane por decisión unánime (48-47)
Kayla Harrison — Amanda Nunes
Victoria de Harrison por sumisión en el 4.º round
Stephen Thompson — Charles Radtke
Victoria de Thompson por TKO en el 3.er round
Uros Medic — Kevin Holland
El combate terminó en empate
Otros resultados del torneo
Durante la competición se llevaron a cabo otros enfrentamientos interesantes. Caio Borralho venció a Yousri Belgaroui y Luis Gurule derrotó a Bilal Hassan por decisión de los jueces. El combate entre Uros Medic y Kevin Holland fue una lucha encarnizada que finalizó en empate .
Además, el veterano Stephen Thompson noqueó técnicamente a Charles Radtke en el tercer asalto, mientras que Chris Duncan superó a Drew Dober por decisión. Terrence McKinney logró una de las victorias más rápidas de la noche al vencer a Jim Miller por TKO en el primer round.
¿Cuál de los combates de UFC 334 te impresionó más? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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