UFC 334: Ciryl Gane y Kayla Harrison retienen sus títulos

Hoy, 15 de noviembre, en Nueva York, EE. UU., los fanáticos de las artes marciales mixtas vivieron el esperado UFC 334 La velada contó con una serie de combates intensos y reñidos, donde atletas de talla mundial demostraron su destreza.

Combates estelares y defensa de títulos

En el evento principal de la noche, el campeón de peso pesado Ciryl Gane se enfrentó al retador Josh Hokit en el octágono. Tras cinco rounds de un combate disputado, Ciryl Gane fue declarado ganador por decisión unánime de los jueces (48-47), defendiendo con éxito su cinturón de campeón.

Asimismo, en el combate coestelar se disputó el título de peso gallo femenino. En dicho encuentro, Kayla Harrison venció a la reconocida peleadora Amanda Nunes en el cuarto asalto mediante sumisión, manteniendo su estatus de campeona.