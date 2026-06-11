Alex Pereira envía un mensaje a todos los pesos pesados

La emoción en torno al luchador brasileño de la UFC Alex Pereira, una de las estrellas más brillantes y temibles del mundo de las artes marciales mixtas (MMA), ha llegado a su punto álgido. Conocido por sus potentes golpes, el atleta apodado «Poatan» ha revelado sus próximos planes ambiciosos. Prometió que si gana su crucial combate contra el habilidoso luchador francés Ciryl Gane en el torneo «UFC Freedom 250», regresará al octágono lo antes posible sin tomarse un largo descanso.

En una entrevista exclusiva en el famoso programa del periodista deportivo de renombre mundial Ariel Helwani, el representante brasileño envió un mensaje serio y amenazante a todos sus competidores en su categoría de peso:

«Mi mensaje para todos los chicos de la categoría de peso pesado: ¡empiecen a entrenar ahora mismo, como si fuera hoy! Porque tan pronto como mis asuntos con Ciryl Gane se resuelvan en los próximos días, si mi salud lo permite, comenzaré a presionar seriamente a la dirección de la UFC para que me busquen un nuevo oponente inmediatamente después de la noche de pelea. No tengo tiempo para detenerme», declaró Pereira, subrayando la firmeza de sus objetivos.

Cabe recordar que, anteriormente, «Poatan» había declarado abiertamente que no tiene intención de esperar mucho tiempo por un enfrentamiento por el título contra el actual campeón interino de la división, el peligroso luchador británico Tom Aspinall, y que está listo para «conquistar» a otros luchadores mientras tanto. Veremos cómo Alex Pereira, quien aspira a provocar una verdadera tormenta en el peso pesado, supera primero el obstáculo de Ciryl Gane. ¡El combate será sin duda muy intenso!

¡Siga los detalles del histórico combate entre Alex Pereira y Ciryl Gane, los últimos resultados de los torneos de la UFC y los artículos más candentes, exclusivos y sensacionales sobre el mundo del deporte con nosotros en las páginas de Zamin!