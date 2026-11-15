Merab Dvalishvili pide al gobierno de Abu Dabi la liberación de los detenidos

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Merab Dvalishvili pide al gobierno de Abu Dabi la liberación de los detenidos

Un día después de salir de prisión, el ex campeón de la UFC, el atleta georgiano Merab Dvalishvili solo necesitó un minuto y medio para derrotar al brasileño Marlon Moraes en el torneo Real American Freestyle (RAF) en Abu Dabi. Tras su exitoso regreso al ring, el luchador volvió a centrar la atención pública en el tenso conflicto y en los deportistas arrestados.

Llamamiento para liberar a los rivales detenidos

Después del combate, en una charla con el reconocido comentarista deportivo Chael Sonnen, Dvalishvili apeló a las autoridades de Abu Dabi para pedir la liberación de todos los deportistas detenidos debido al conflicto, incluido Usman Nurmagomedovtambién.

« ¡Gracias a todos, los quiero a todos! Escuchen, si es posible, quiero dirigirme al gobierno de Abu Dabi o a cualquiera que pueda influir en esto. Por favor, liberen a estos chicos, por favor, déjenlos ir. ¡Se los ruego! Solo somos luchadores y cualquier cosa puede pasar, pero realmente quiero que sean liberados. Por favor. », dijo Dvalishvili.

Asimismo, en una entrevista previa al combate, el ex campeón había señalado que Umar Nurmagomedov también se encontraba entre los detenidos, a pesar de haber llegado al lugar después del incidente.

Detalles del conflicto y la decisión judicial

Estadísticas e información

La victoria de Merab

Triunfo sobre Marlon Moraes en 1,5 minutos en el torneo RAF

Situación de Merab y Saba

Liberados tras el pago de multas

Sentencia según el veredicto del tribunal

6 miembros del equipo ruso y 2 personas que grabaron el incidente condenados a 6 meses de prisión

Destinatario del llamamiento

Gobierno de Abu Dabi y autoridades responsables

Decisión judicial: Prisión y multas

Cabe recordar que ayer se informó que las fuerzas del orden tomaron medidas estrictas tras el sonado incidente. Seis miembros del equipo ruso y dos personas que grabaron y difundieron el suceso fueron condenados a seis meses de prisión . Merab Dvalishvili y su amigo Saba Lazishvili, por su parte, fueron liberados tras el pago de multas .

El ambiente deportivo en la región y estos tensos sucesos en torno a los luchadores siguen siendo el foco de atención de aficionados y autoridades locales.

¿Cómo crees que afectan al mundo de las MMA estos desacuerdos que involucran a atletas famosos y sus consecuencias legales? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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