Arabia Saudita perdió 20 aeronaves en dos meses: Declaración de los hutíes
En medio de la intensificación de los enfrentamientos con el movimiento «Ansar Allah» (hutíes) en Yemen, Arabia Saudita estaría sufriendo graves pérdidas en sus fuerzas aéreas. Según declaraciones oficiales de los hutíes, en los últimos dos meses, un total de 20 aeronaves han sido destruidas. Esta situación indica un aumento significativo de la tensión militar en la región.
Composición de las pérdidas aéreas
Según datos publicados por fuentes abiertas y canales oficiales hutíes, el equipo perdido incluye:
1 avión de combate F-15SA
2 drones Bayraktar
4 drones CH-4
9 drones Wing Loong II
3 drones Karayel
1 helicóptero AH-6i
Cabe recordar que el 16 de septiembre de 2026, el portavoz militar de los hutíes, el general Yahya Sari, anunció que un avión F-15 de la Fuerza Aérea Saudita fue derribado por un misil antiaéreo sobre la provincia yemení de Marib. Asimismo, a mediados de noviembre de 2026, se anunció la destrucción de otro dron de reconocimiento armado sobre la provincia de Al-Jawf.
Eje de pérdidas militares
Detalles e indicadores
Pérdidas totales
20 aeronaves militares (según la declaración hutí)
Equipos principales
Caza F-15SA, diversos tipos de drones y un helicóptero
Zona de operaciones militares
Cielos de las provincias de Marib y Al-Jawf
Posición oficial
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita y la Coalición Árabe no han confirmado oficialmente estos hechos
Ruptura de la tregua y riesgos futuros
Estos enfrentamientos se reavivaron tras la ruptura de la tregua de cuatro años en el verano de 2026. En respuesta, Arabia Saudita realiza ataques aéreos regulares en territorio yemení. Por su parte, los hutíes lanzan ataques con misiles y drones contra la infraestructura petrolera y aeropuertos de Riad y las regiones orientales del país. Para fortalecer la defensa aérea, el Reino Unido y otros países occidentales han anunciado el envío de aviones de combate adicionales a Arabia Saudita.
¿Cómo cree que la ruptura de la tregua en Yemen y la intensificación de los enfrentamientos militares afectarán la situación geopolítica general en Oriente Medio? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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