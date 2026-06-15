Ciryl Gane derrota a Alex Pereira y gana el cinturón de campeón

En Washington, el supertorneo «UFC White House» continúa con gran intensidad. Esta prestigiosa noche de lucha ofreció momentos inolvidables. En el evento co-estelar, el ex rey de la UFC en dos categorías, el fenómeno brasileño Alex Pereira, se enfrentó al gigante francés Ciryl Gane. En juego estaba el cinturón interino de peso pesado.

El choque entre estos dos luchadores invictos calentó el ambiente desde los primeros segundos.

Intensidad inesperada y una serie devastadora en el segundo asalto

Programado a 5 asaltos, este combate por el título terminó mucho antes de lo esperado. Tras un primer asalto de tanteo, el francés Ciryl Gane pasó a una ofensiva táctica en el segundo.

A mitad del segundo asalto, Ciryl Gane logró acorralar a Pereira. Una serie de golpes potentes y precisos dejó a Alex Pereira desequilibrado. Al ver a la estrella brasileña sin defensa, el árbitro detuvo el combate inmediatamente para proteger la salud del atleta, decretando un nocaut técnico (TKO).

Puede consultar los detalles y resultados del combate por el título en «UFC White House» a continuación:

Ciudad y torneo Estatus del combate Título oficial y cinturón Ganador Campeón derrotado Asalto y método de finalización Washington

(«UFC White House») Evento co-estelar

(Segundo combate principal) Peso pesado

Cinturón de campeón interino Ciryl Gane

(Nuevo rey interino) Alex Pereira Asalto 2, TKO

(Finalización temprana)

Ciryl Gane — ¡el nuevo líder de peso pesado!

De esta forma, el francés Ciryl Gane se convirtió en el nuevo campeón interino de peso pesado de la UFC. Esta victoria lo posiciona como el contendiente número uno al título indiscutible. Para Alex Pereira, este fue un freno doloroso en su carrera en el peso pesado. El torneo en Washington sigue sorprendiendo.

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