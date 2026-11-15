«Lucharemos por el resultado»: Roberto Mancini opina antes del partido contra Bélgica
Liga de Naciones de la UEFA, ante las fases decisivas, el seleccionador de la selección nacional de Italia Roberto Mancini compartió sus impresiones sobre el importante duelo contra la selección nacional de Bélgica. Según el técnico, los italianos se han fijado objetivos ambiciosos y están listos para mostrar su juego ante cualquier rival.
La fortaleza de Bélgica y las similitudes con los rivales franceses
Football Italia según la información recogida por el medio, Roberto Mancini valoró positivamente el potencial del rival, pero subrayó que Italia no se desviará de su camino.
«El hecho de que estemos luchando por llegar a los cuartos de final de la Liga de Naciones y estar en esta etapa ya es motivo de orgullo. Estamos aquí y lucharemos por el resultado. Podemos ganar, aunque sabemos que no será fácil. Porque Bélgica es un muy buen equipo. Tienen jugadores rápidos y con gran habilidad técnica en su plantilla», — declaró Mancini.
Asimismo, el seleccionador se refirió a los aspectos tácticos del próximo encuentro, señalando que le recuerda a los intensos duelos anteriores:
«Haremos nuestro juego. Creo que este partido será muy parecido a nuestro enfrentamiento contra Francia».
Equipos y situación en el grupo
Estadísticas y datos
Posición de Italia en el torneo
1.º en el grupo con 10 puntos
Rendimiento de Francia
2.º puesto con 10 puntos
Persona evaluada
Roberto Mancini (seleccionador de la selección nacional de Italia)
Próximo rival
Selección nacional de Bélgica
Lucha intensa en el grupo
Se informa que Italia 10 puntos lidera actualmente su grupo. Sin embargo, la selección de Francia también suma los mismos puntos en el 2.º puesto. Por ello, cada punto y cada partido contra Bélgica es de gran importancia para los italianos.
Los aficionados y expertos esperan una nueva actuación brillante y sólida de los pupilos de Roberto Mancini.
¿Crees que la selección de Italia dirigida por Roberto Mancini podrá superar el obstáculo de Bélgica y seguir luchando por el título de la Liga de Naciones? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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