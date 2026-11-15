«Lucharemos por el resultado»: Roberto Mancini opina antes del partido contra Bélgica

Liga de Naciones de la UEFA, ante las fases decisivas, el seleccionador de la selección nacional de Italia Roberto Mancini compartió sus impresiones sobre el importante duelo contra la selección nacional de Bélgica. Según el técnico, los italianos se han fijado objetivos ambiciosos y están listos para mostrar su juego ante cualquier rival.

La fortaleza de Bélgica y las similitudes con los rivales franceses

Football Italia según la información recogida por el medio, Roberto Mancini valoró positivamente el potencial del rival, pero subrayó que Italia no se desviará de su camino.

«El hecho de que estemos luchando por llegar a los cuartos de final de la Liga de Naciones y estar en esta etapa ya es motivo de orgullo. Estamos aquí y lucharemos por el resultado. Podemos ganar, aunque sabemos que no será fácil. Porque Bélgica es un muy buen equipo. Tienen jugadores rápidos y con gran habilidad técnica en su plantilla», — declaró Mancini.

Asimismo, el seleccionador se refirió a los aspectos tácticos del próximo encuentro, señalando que le recuerda a los intensos duelos anteriores: