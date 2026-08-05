El torneo de UFC en la Casa Blanca costó 30 millones de dólares a la promotora

Uno de los eventos más llamativos de la historia de UFC resultó costoso para la empresa. El torneo UFC Freedom 250, celebrado en el recinto de la Casa Blanca en Washington, provocó una pérdida financiera de aproximadamente 30 millones de dólares para la promotora.

TKO Group Holdings, propietaria de UFC, indicó en su informe del segundo trimestre que los costes de producción y organización del evento fueron considerablemente superiores a los de los torneos habituales. Aun así, Freedom 250 aportó a la empresa una audiencia récord, miles de millones de impactos mediáticos y nuevos acuerdos de colaboración.

¿Por qué no se vendieron las entradas?

El torneo UFC Freedom 250 se celebró el 14 de junio de 2026 en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington. El evento formaba parte de un programa deportivo especial organizado con motivo del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

A diferencia de los torneos normales de UFC, las entradas para Freedom 250 no se pusieron a la venta libremente. Por ello, la empresa perdió una gran parte de los ingresos tradicionales de taquilla y de los servicios de hospitalidad.

Andrew Schleimer, director financiero de TKO, explicó que los gastos del evento fueron muy superiores a los de una velada normal de UFC. La empresa cubrió parte de los costes mediante acuerdos globales de patrocinio y marketing, pero no fue suficiente para que Freedom 250 resultara rentable.

«No se registraron ingresos de taquilla porque las entradas no estaban a la venta. Como era de esperar, Freedom 250 generó una pérdida de aproximadamente 30 millones de dólares», declaró el director financiero de TKO.

¿Cuál fue el coste total del torneo?

Antes del evento, el presidente de UFC, Dana White, había declarado que organizar Freedom 250 costaría aproximadamente 60 millones de dólares.

Esa cantidad multiplicaba varias veces el presupuesto de un torneo normal de UFC. Entre los grandes gastos se incluyeron la construcción de un estadio temporal en el recinto de la Casa Blanca, la creación de infraestructuras adaptadas a los requisitos de seguridad, la producción televisiva, los honorarios de los luchadores y la organización de un festival para aficionados de dos días.

Sin embargo, todo el presupuesto de 60 millones de dólares no se convirtió en pérdidas netas. Crypto.com, RAM y otros socios cubrieron una parte importante de los costes mediante sus acuerdos. Como resultado, la pérdida financiera final de la promotora se mantuvo en torno a los 30 millones de dólares.

Por eso sería incorrecto escribir que «UFC perdió 60 millones de dólares». Esa era la estimación del coste total de organización del evento, mientras que la pérdida neta fue casi dos veces menor.

Freedom 250 redujo el margen de UFC

Según el informe financiero oficial de TKO, los ingresos de UFC en el segundo trimestre de 2026 aumentaron un 29 % interanual, hasta alcanzar los 535,7 millones de dólares.

El EBITDA ajustado de UFC también creció un 15 %, hasta los 280,4 millones de dólares. Sin embargo, el margen de rentabilidad del negocio cayó del 59 % al 52 %. TKO señaló que este descenso estuvo completamente relacionado con las características financieras del torneo Freedom 250.

El torneo tuvo dos efectos diferentes sobre las finanzas de UFC al mismo tiempo:

— aumentó los ingresos por patrocinio y marketing;

— redujo los ingresos por entradas y disparó los costes de producción.

Según el informe de TKO, los ingresos de UFC por marketing y asociaciones aumentaron en 59 millones de dólares durante el segundo trimestre. El torneo celebrado en la Casa Blanca fue uno de los principales factores de este crecimiento. Sin embargo, los costes del evento siguieron siendo superiores a los ingresos adicionales obtenidos.

¿La pérdida de 30 millones de dólares llevó a TKO a la crisis?

Aunque Freedom 250 terminó con pérdidas como evento independiente, TKO Group cerró el segundo trimestre con sólidos resultados financieros.

Los ingresos trimestrales totales de la empresa crecieron un 18 %, hasta los 1.547 millones de dólares. El beneficio neto alcanzó los 303,9 millones de dólares. Tras estos resultados, TKO también elevó sus previsiones de ingresos y EBITDA ajustado para 2026.

En resumen, la pérdida de 30 millones de dólares afectó de forma notable al margen de UFC, pero no alteró la estabilidad financiera general de TKO.

La empresa considera Freedom 250 no como un torneo comercial normal, sino como un gran proyecto de marketing puntual destinado a llevar la marca UFC a un público más amplio.

¿La audiencia récord justifica la pérdida?

Según UFC, aproximadamente 34 millones de personas vieron el torneo Freedom 250 en todo el mundo. La audiencia media en Estados Unidos fue de 7 millones de espectadores, lo que convirtió el evento en la velada de UFC más vista de la historia del país.

Según los cálculos de la promotora, el torneo generó cerca de 64.000 millones de impactos mediáticos en televisión, internet y redes sociales. Su valor publicitario equivalente se estimó en 1.100 millones de dólares.

Sin embargo, esa cifra no representa ingresos reales depositados en la cuenta bancaria de UFC. El valor mediático es una estimación de marketing que muestra cuánto costaría comprar mediante publicidad una cobertura y una exposición de volumen equivalente.

Por ello, resulta difícil medir la eficacia real de Freedom 250 únicamente con los resultados financieros de un trimestre. Si el torneo atrae en el futuro a nuevos patrocinadores, más suscriptores y acuerdos audiovisuales más lucrativos, la pérdida de 30 millones de dólares podría justificarse como una inversión a largo plazo.

¿Por qué Dana White no repetirá un torneo así?

Después de la conclusión de Freedom 250, Dana White expresó su satisfacción con el evento, pero reconoció que repetirlo sería casi imposible desde el punto de vista financiero.

Describió el torneo de la Casa Blanca como uno de los proyectos más complejos y caros de la historia de UFC. La empresa tuvo que coordinar un nivel de seguridad sin precedentes con la administración de la Casa Blanca, el Servicio Secreto y otras agencias gubernamentales.

En ese sentido, Freedom 250 fue un evento paradójico para UFC: financieramente deficitario, pero histórico en términos de audiencia y prestigio de marca.

UFC perdió 30 millones de dólares, pero consiguió que todo el mundo centrara su atención en el octágono. La principal pregunta ahora es cuánto dinero real generará esa atención en los próximos años. Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales.