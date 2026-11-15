Los empleados de Nvidia exigen el regreso del ex CEO Huang

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Los empleados de Nvidia exigen el regreso del ex CEO Huang

Uno de los gigantes tecnológicos más grandes del mundo Nvidia sigue envuelto en controversias. WIRED informa que los empleados de la compañía han expresado un fuerte descontento tras la renuncia del ex CEO y fundador Jensen Huang, exigiendo su regreso al cargo.

Más de 1 600 firmas y la preocupación de los empleados

Se informa que una petición interna dirigida a la junta directiva logró reunir en poco tiempo más de 1 600 firmas de empleados. Muchos miembros del equipo destacan lo importante que es Huang para la empresa, a pesar de las controversias en su vida personal.

« Nvidia es Nvidia gracias a Jensen », señaló uno de los empleados a WIRED. El equipo teme que la falta de liderazgo dañe la posición de liderazgo de la empresa en el mercado global.

El equipo teme que la falta de liderazgo dañe la posición de liderazgo de la empresa en el mercado global. Bloomberg informa que, antes de su renuncia, Huang estaba emocionalmente afectado y admitió sus errores ante los empleados sin ofrecer excusas.

Contexto del caso

Detalles e indicadores

Demanda principal

Restituir a Jensen Huang en la dirección de la empresa

Firmas recolectadas

Más de 1 600 empleados se unieron a la petición dirigida a la junta directiva

Preocupación principal

Riesgo de que Nvidia pierda su posición debido a la falta de liderazgo

Reacción de China

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China rechaza las acusaciones de espionaje en Nvidia

Controversia y el factor chino

Recordemos que el desarrollador de procesadores gráficos Nvidia anunció anteriormente la salida de su fundador, Jensen Huang, de los cargos de presidente y CEO. Esto se debió a su relación cercana con Alice Huang, quien era sospechosa de ser una fuente de información para estructuras gubernamentales chinas.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha negado rotundamente todas las acusaciones de espionaje en torno a Nvidia, calificándolas de infundadas. Actualmente, el mercado tecnológico mundial está atento a cómo responderá la junta directiva a la petición de los empleados.

¿Crees que la junta directiva se verá obligada a traer de vuelta a Jensen Huang bajo la presión de los empleados? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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