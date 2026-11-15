Los empleados de Nvidia exigen el regreso del ex CEO Huang

Uno de los gigantes tecnológicos más grandes del mundo Nvidia sigue envuelto en controversias. WIRED informa que los empleados de la compañía han expresado un fuerte descontento tras la renuncia del ex CEO y fundador Jensen Huang, exigiendo su regreso al cargo. Más de 1 600 firmas y la preocupación de los empleados Se informa que una petición interna dirigida a la junta directiva logró reunir en poco tiempo más de 1 600 firmas de empleados. Muchos miembros del equipo destacan lo importante que es Huang para la empresa, a pesar de las controversias en su vida personal.

« Nvidia es Nvidia gracias a Jensen », señaló uno de los empleados a WIRED. El equipo teme que la falta de liderazgo dañe la posición de liderazgo de la empresa en el mercado global. El equipo teme que la falta de liderazgo dañe la posición de liderazgo de la empresa en el mercado global. Bloomberg informa que, antes de su renuncia, Huang estaba emocionalmente afectado y admitió sus errores ante los empleados sin ofrecer excusas. Contexto del caso Detalles e indicadores Demanda principal Restituir a Jensen Huang en la dirección de la empresa Firmas recolectadas Más de 1 600 empleados se unieron a la petición dirigida a la junta directiva Preocupación principal Riesgo de que Nvidia pierda su posición debido a la falta de liderazgo Reacción de China El Ministerio de Asuntos Exteriores de China rechaza las acusaciones de espionaje en Nvidia Controversia y el factor chino Recordemos que el desarrollador de procesadores gráficos Nvidia anunció anteriormente la salida de su fundador, Jensen Huang, de los cargos de presidente y CEO. Esto se debió a su relación cercana con Alice Huang, quien era sospechosa de ser una fuente de información para estructuras gubernamentales chinas.