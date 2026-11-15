Un espectáculo lleno de goles: el Dinamo vence al Sogdiana por 5-3 en Samarcanda

Aprovechando la breve pausa en la Superliga de Uzbekistán, los equipos continúan su preparación para los partidos oficiales. El club de Samarcanda, « Dinamo » recibió en su estadio al equipo de Jizzakh, « Sogdiana » en un partido amistoso emocionante y lleno de goles.

Detalles del intenso duelo en el « Afrosiyob Arena »

Según el acuerdo entre los entrenadores, este encuentro difirió del formato habitual y se disputó en cuatro periodos de 35 minutos cada uno durante el encuentro. Ante más de tres mil aficionados presentes en el estadio « Afrosiyob Arena », los pupilos de Vadim Abramov demostraron voluntad y destreza para imponerse con un marcador de 5-3. Durante el partido, el cuerpo técnico también dio una amplia oportunidad a los jóvenes talentos del equipo para sumar minutos en el campo.

Estadísticas del partido Detalles y resultados Fecha y lugar 15 de noviembre, estadio « Afrosiyob Arena » (Samarcanda) Asistencia Más de tres mil aficionados al fútbol se dieron cita en el estadio Formato de juego Cuatro periodos de 35 minutos cada uno Resultado final « Dinamo » — « Sogdiana » 5-3

Un enfrentamiento intenso y prolífico

El partido comenzó con un ritmo muy alto. Ya en el minuto 8 Abdugofur Haydarov abrió el marcador para los locales. Sin embargo, los jugadores del « Sogdiana » no se quedaron atrás: Jamshid Boltaboyev igualó el marcador en el minuto 53 mientras que Filip Ivanović puso en ventaja a los visitantes en el minuto 70 .

A partir de ahí, comenzó una racha de goles. Behruzbek Obloqulov empató en el minuto 75 . Aunque Samandar Mavlonqulov volvió a poner a los visitantes por delante, el juego ofensivo del « Dinamo » dio sus frutos. Los goles de Tigran Avanesyan (de penalti), el experimentado Bahodir Nasimov y Shahriyor Umrzoqov aseguraron una victoria convincente para los de Samarcanda.

Próximos partidos oficiales

Como información, cabe destacar que el club « Dinamo » recibirá al equipo « Bunyodkor » de Tashkent en su estadio durante la próxima jornada importante de la Superliga, el 22 de noviembre . Este partido amistoso fue un paso importante para que los entrenadores corrigieran deficiencias tácticas y probaran el estado físico de los jugadores.

¿Qué impacto cree que tendrán esta pausa en el campeonato y estos partidos amistosos en el rendimiento de los equipos en la próxima jornada? ¡Deje su opinión en los comentarios!