La fase de grupos de la Copa Mundial 2026, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, ha entrado en su etapa decisiva. En el partido de la segunda jornada del Grupo B, uno de los anfitriones, la selección de Canadá, recibió a Qatar, representante de Asia, ante su afición. El encuentro, disputado en el espectacular estadio de Vancouver, estuvo marcado por el dominio absoluto de los locales y se convirtió en un auténtico festival de goles.

Los futbolistas canadienses anotaron 6 goles sin respuesta, asegurando su boleto a la fase eliminatoria antes de tiempo. En un partido intenso, los qataríes no solo sufrieron una derrota abultada, sino que también enfrentaron graves problemas de disciplina.

Puede conocer más detalles sobre la situación del grupo, los autores de los goles y las alineaciones completas de los equipos a través del calendario deportivo y el acta del partido a continuación:

Situación del Grupo B y detalles del encuentro

Líderes del grupo (tras la 2ª jornada) Goles y minutos de juego Expulsados (Qatar) • Canadá — 4 puntos (Clasificado)

• Suiza — 4 puntos

• Bosnia y Herzegovina — 1 punto

• Qatar — 1 punto • Min 16: Cyle Larin (1-0)

• Min 29, 45+3, 90+2: Jonathan David (Hat-trick)

• Min 64: Saliba (5-0)

• Min 75: Al Mannai (Autogol, 6-0) • Minuto 33: Ahmed

• Minuto 53: Madibo

El impresionante hat-trick de Jonathan David y la noche desafortunada de Lopetegui

Desde el inicio, Canadá ejerció una gran presión. Ya en el minuto 16, Cyle Larin abrió el marcador para los locales. A partir de ahí, comenzó el verdadero «show de Jonathan David». El habilidoso delantero marcó en el minuto 29 y en el tiempo añadido de la primera parte, dejando el marcador sentenciado antes del descanso. En los últimos segundos (minuto 90+2), volvió a anotar, completando uno de los primeros hat-tricks del Mundial 2026.

Para la selección de Qatar, dirigida por el famoso técnico español Julen Lopetegui, esta noche fue una pesadilla. Incapaces de seguir el ritmo, los jugadores tuvieron que recurrir a las faltas. Como resultado, Ahmed fue expulsado en el minuto 33 y Madibo en el 53. Qatar tuvo que jugar gran parte del partido con 9 hombres. En inferioridad, encajaron dos goles más: el de Saliba y un desafortunado autogol de Al Mannai, sellando el 6-0 final.

Situación general del grupo

Cabe recordar que en este grupo, la selección de Suiza también había logrado una victoria contundente por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina. Actualmente, Canadá y Suiza suman 4 puntos cada uno, asegurando prácticamente su pase. Bosnia y Qatar, con 1 punto, ven reducidas sus posibilidades antes de la última jornada.

Conclusión de los analistas deportivos de Zamin: Canadá demostró al mundo cómo se juega al fútbol en casa. Los pupilos de Julen Lopetegui, al perder la disciplina táctica, sufrieron una derrota vergonzosa. Era imposible resistir ante el anfitrión del Mundial con nueve jugadores. ¡Canadá está merecidamente en la siguiente fase!

Alineaciones completas:

Canadá: Crépeau, Johnston, de Fougerolles (Shaffelburg, 71), Cornelius (Bombito, 46), Laryea, Buchanan (Sigur, 83), Koné (Saliba, 57), Eustáquio, Ahmed (Oluwaseyi, 71), Larin, David.

Qatar: Abunada, Al Oui, Pedro, Khoukhi, Amin, Abdulsallam (Al Mannai, 46), Madibo, Layé, Edmilson (Fathi 46, Mendes 87), Afif (Al Hussain, 59), Abdurisag (Al Burayk, 34).

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