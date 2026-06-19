Tensiones en el Mundial 2026: ¿qué pasó entre los entrenadores de Canadá y Qatar?

El encuentro entre las selecciones de Canadá y Qatar en la 2ª jornada de la Copa del Mundo será recordado no solo por el contundente marcador (6-0), sino también por las situaciones tensas y conflictivas en el campo. El grave enfrentamiento posterior entre los integrantes de ambos equipos y los seleccionadores está generando un gran debate entre los aficionados al fútbol.

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsh, respondió de forma muy breve y tajante en la rueda de prensa a una pregunta sobre el conflicto con el técnico rival, Julen Lopetegui.

Jesse Marsh: «Hablar de esto es una pérdida de tiempo»

Tras la amplia victoria conseguida gracias al hat-trick del delantero canadiense Jonathan David, Jesse Marsh prefirió ignorar la pregunta de los medios sobre el malentendido con Lopetegui :

«No dedicaré ni un minuto a hablar de esto. Esta situación no merece que pierda mi tiempo», cita el diario «USA Today».

¿Cómo comenzó la pelea general en el campo?

Tras el pitido final del árbitro, los dos experimentados técnicos, Jesse Marsh y Julen Lopetegui, conversaban inicialmente con calma en la banda.

Sin embargo, al final de la charla, el técnico de Qatar, Lopetegui, le dijo algo a su colega canadiense (probablemente un comentario provocador). Acto seguido, Marsh, enfadado, hizo un gesto con la mano hacia su rival y abandonó el campo. Esta chispa entre los entrenadores prendió rápidamente, provocando una pelea general con la participación de jugadores de ambos equipos, suplentes y cuerpos técnicos.

¿Cuál fue la causa del conflicto? (La grave lesión en el minuto 55)

En realidad, el ambiente y la tensión del partido habían alcanzado su punto máximo ya en el minuto 55. En esa jugada, el centrocampista de Qatar, Assim Madibo, realizó una acción extremadamente brusca y peligrosa contra Ismaïla Koné, golpeando deliberadamente la pierna del rival en lugar del balón.

Graves consecuencias: Como resultado de la entrada, Ismaïla Koné sufrió una lesión grave y tuvo que ser retirado en camilla, incapaz de salir del campo por su propio pie.

Decisión arbitral: Por esta falta brutal, el árbitro mostró la tarjeta roja directa a Assim Madibo. Habiendo tenido ya una expulsión previa, la selección de Qatar se vio obligada a completar el partido con solo 9 jugadores.

Se presume que precisamente esta agresividad y la indisciplina del rival fueron los factores principales del desorden posterior al partido. Se espera que el comité disciplinario de la FIFA inicie una investigación especial sobre la pelea al final del encuentro.