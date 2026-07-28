Oficial: Roberto Mancini es el nuevo seleccionador de la selección nacional de Italia

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Oficial: Roberto Mancini es el nuevo seleccionador de la selección nacional de Italia

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha anunciado oficialmente el nombramiento del legendario técnico Roberto Mancini como nuevo seleccionador nacional. El experimentado entrenador, campeón de la Eurocopa 2020, regresa para dirigir nuevamente a la Squadra Azzurra.

Zamin.uz Presenta los detalles de este sorpresivo y sonado nombramiento en el fútbol italiano, el regreso de Mancini y la nueva etapa de la selección.

1. El segundo regreso a la Squadra Azzurra y la gloria de la Eurocopa 2020

Cabe destacar que el célebre estratega italiano dirigirá a la selección de su país por segunda vez en su carrera. Anteriormente, Mancini había trabajado con éxito en la selección italiana, llevándola a conquistar el título de la Eurocopa 2020.

Bajo su dirección, la selección italiana desplegó un fútbol brillante y ofensivo, estableciendo una serie de récords mundiales de partidos invictos.

Del comunicado oficial de la Federación Italiana de Fútbol:

«Roberto Mancini ha sido nombrado oficialmente seleccionador de la selección nacional de Italia. El experimentado técnico volverá a guiar a la "Squadra Azzurra" hacia nuevos triunfos.»

Datos clave sobre el regreso de Roberto Mancini a la selección italiana

Aspecto / Elemento

Detalles

Seleccionador

Roberto Mancini

Estatus del nombramiento

Segunda etapa (Anunciado oficialmente)

Primer periodo al mando

2018–2023

Logro principal

Campeonato de la Eurocopa 2020

Motivo de salida (2023)

Desacuerdos con la directiva de la Federación

Apodo de la selección

«Squadra Azzurra» (Azzurri)

2. Las desavenencias de 2023 y una nueva página

Cabe recordar que Roberto Mancini dirigió a la selección nacional de Italia entre 2018 y 2023. Sin embargo, en 2023, debido a desacuerdos internos y discrepancias de criterios con la directiva de la FIGC, abandonó sorpresivamente su cargo.

Con el paso del tiempo, las diferencias entre ambas partes se resolvieron y Mancini expresó su disposición a regresar a su amada selección para brindar nuevas victorias a los aficionados italianos.

El regreso de Roberto Mancini inaugura una nueva esperanza y una etapa de desarrollo para el fútbol italiano.

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¿Crees que Roberto Mancini podrá repetir con la selección de Italia grandes éxitos como el de la Eurocopa 2020? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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