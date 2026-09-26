Liga de Naciones: Francia comienza con victoria e Italia cae ante Bélgica

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Liga de Naciones: Francia comienza con victoria e Italia cae ante Bélgica

La primera jornada de la nueva temporada de la Liga de Naciones de la UEFA comenzó con grandes sorpresas, debuts históricos y resultados inesperados en el fútbol europeo. Dos de los grandes enfrentamientos continentales ofrecieron a los aficionados una noche dramática. Primero, en Roma, la selección nacional de Italia recibió a Bélgica y perdió inesperadamente 0-2; para los «Diablos Rojos», Mika Godts abrió el marcador en el minuto 20, mientras que Dodi Lukebakio, que entró desde el banquillo, selló la victoria visitante en el minuto 69.

La defensa de la «Squadra Azzurra», liderada por Gianluigi Donnarumma, se mostró impotente ante los rápidos ataques por las bandas. Por otro lado, en un intenso duelo en Estambul, la selección de Francia visitó a Turquía y logró una difícil y crucial victoria por 1-0. Este partido marcó el debut oficial del legendario Zinédine Zidane como entrenador de la selección francesa, y su capitán Kylian Mbappéle dio el éxito con su único gol en el minuto 54. Al final del encuentro, el portero turco Uğurcan Çakır fue expulsado tras recibir una tarjeta roja en el minuto 88.

¿Qué táctica eligió la renovada Francia de Zidane y por qué los pupilos de Luciano Spalletti fueron superados totalmente por Bélgica en casa?

«El debut histórico de Zidane, el golpe de Mbappé y la sensación belga»: los 5 puntos clave de la 1ª jornada

Hechos oficiales más importantes de los duelos de la 1ª jornada de la Liga de Naciones:

  • Zidane comienza con victoria: El legendario Zinédine Zidane ganó su primer partido oficial al mando de la selección francesa;

  • Mbappé en un rol decisivo: Kylian Mbappé anotó el único gol en el minuto 54, dando 3 puntos a los «Bleus» en su visita a Turquía;

  • Turquía se quedó con diez: En el minuto 88, el portero local Uğurcan Çakır fue expulsado por una falta;

  • Bélgica sorprendió a Italia: Gracias a los goles de Godts y Lukebakio, Bélgica logró una victoria convincente por 2-0 en suelo italiano;

  • Fallas en la defensa italiana: La zaga central formada por Donnarumma, Di Lorenzo y Calafiori no pudo detener los rápidos contraataques de Bélgica.

1ª jornada de la Liga de Naciones: Comparativa de los partidos Italia - Bélgica y Turquía - Francia

Indicadores estadísticos y técnicos de los dos enfrentamientos:

Criterios e indicadores

Partido Italia - Bélgica

Partido Turquía - Francia

Resultado final

0-2 (Victoria de Bélgica)

0-1 (Victoria de Francia)

Goleadores

M. Godts (20'), D. Lukebakio (69')

Kylian Mbappé (54')

Factor entrenador

Crisis táctica de Luciano Spalletti

Debut oficial de Zinédine Zidane

Desempeño de los porteros

Donnarumma (2 goles recibidos) / Lammens (portería a cero)

Maignan (portería a cero) / Çakır (expulsado al 88')

Disciplina y tarjetas

Partido sin faltas graves

Tarjeta roja en el minuto 88 (Çakır)

Estrellas ofensivas

Kean, Esposito, Cambiaghi

Mbappé, Dembélé, Olise, Cherki

Análisis futbolístico: ¿Por qué ganó Zidane y por qué tropezó Italia?

Conclusiones de comentaristas y analistas deportivos europeos:

  • «La mentalidad ganadora de Zidane»: La selección francesa actuó con una calma olímpica en el ambiente ardiente de Turquía; Zidane neutralizó por completo la creatividad de Arda Güler y Kenan Yıldız mediante la dupla Manu Koné-Adrien Rabiot en el medio, mientras que el talento individual de Mbappé decidió el destino del partido;

  • La expulsión de Çakır y la presión turca: Turquía presionaba activamente para empatar en la segunda mitad, pero el error del portero y su expulsión en el minuto 88 acabaron con las últimas esperanzas de los locales;

  • Crisis de la defensa italiana: A pesar de contar con Barella y Tonali en el centro, la «Squadra Azzurra» no pudo resistir la velocidad de los extremos belgas Godts y Lukebakio; los pases creativos de De Bruyne y las rápidas permutaciones ofrecieron a los visitantes una superioridad táctica total en ambas mitades.

¿Crees que Zinédine Zidane puede ganar todos los trofeos con la selección francesa como lo hizo con el Real Madrid? ¿Cómo evalúas la derrota de Italia 0-2 en casa ante Bélgica? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este intenso análisis de la Liga de Naciones con todos los amantes del fútbol!

Zinédine ZidaneKylian MbappéLiga de Naciones de la UEFAUğurcan ÇakırFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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