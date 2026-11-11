Derbi en Budapest: Nodirbek Abdusattorov derrota a Bibisara Asaubayeva con piezas negras
En la capital húngara, Budapest, ha comenzado un prestigioso torneo con la participación de los grandes maestros más fuertes del planeta: Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 Según el medio Sports.kz, durante la fase de blitz, que sirve como apertura de la competición, tuvo lugar el duelo más esperado por los aficionados al ajedrez de Asia Central: el enfrentamiento de principios entre el líder de la selección de Uzbekistán, Nodirbek Abdusattorov y la doble campeona mundial kazaja Bibisara Asaubayeva.
Victoria en la 6ª ronda e intensidad suiza
En la 6ª ronda de los encuentros de blitz, organizados bajo el sistema suizo, ambos talentos se enfrentaron en una lucha sin cuartel. A pesar de jugar con piezas negras, el joven Nodirbek de 22 años, Abdusattorov rompió todas las líneas defensivas de su oponente mediante cálculos precisos y selló una hermosa victoria.
La fase inicial fue bastante compleja y desafortunada para Asaubayeva. La reina del ajedrez kazajo sumó solo 0,5 puntos tras nueve rondas, ocupando el último lugar, el 24º, de la tabla. Abdusattorov, por su parte, alcanzó el puesto 19 con 3,5 puntos tras intensas partidas.
Puesto / Ajedrecista
Selección / País
Puntos acumulados
Resultado de la fase de blitz
1. Magnus Carlsen
Noruega
7,0 puntos
Líder único y ganador del torneo de blitz
2. Maxime Vachier-Lagrave
Francia
6,5 puntos
Segundo lugar (medalla de plata)
3. Levon Aronian
EE. UU.
6,0 puntos
Tercer lugar (medalla de bronce)
19. Nodirbek Abdusattorov
Uzbekistán
3,5 puntos
Obtuvo la victoria contra Asaubayeva
24. Bibisara Asaubayeva
Kazajistán
0,5 puntos
Terminó en el último lugar tras 9 rondas
«En estos supertorneos de élite, cada error cuesta caro. Abdusattorov tomó la iniciativa con las negras y demostró su superioridad en el derbi de Asia Central».
Próximamente: partidas rápidas y clásicas
Cabe recordar que este supertorneo internacional en Budapest se celebra del 10 al 20 de noviembre. Las competiciones incluyen tres modalidades: blitz, rápido y clásico.
Aunque el noruego Magnus Carlsen ganó el primer premio en blitz con 7 puntos, aún quedan muchos encuentros decisivos. La siguiente etapa del torneo comienza hoy, 11 de noviembre, y Nodirbek Abdusattorov tiene la oportunidad de fortalecer significativamente sus posiciones.
¿Crees que Nodirbek Abdusattorov podrá entrar en el grupo de líderes en las fases de rápido y clásico para luchar por el título final? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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