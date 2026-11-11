Derbi en Budapest: Nodirbek Abdusattorov derrota a Bibisara Asaubayeva con piezas negras

En la capital húngara, Budapest, ha comenzado un prestigioso torneo con la participación de los grandes maestros más fuertes del planeta: Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 Según el medio Sports.kz, durante la fase de blitz, que sirve como apertura de la competición, tuvo lugar el duelo más esperado por los aficionados al ajedrez de Asia Central: el enfrentamiento de principios entre el líder de la selección de Uzbekistán, Nodirbek Abdusattorov y la doble campeona mundial kazaja Bibisara Asaubayeva.

Victoria en la 6ª ronda e intensidad suiza

En la 6ª ronda de los encuentros de blitz, organizados bajo el sistema suizo, ambos talentos se enfrentaron en una lucha sin cuartel. A pesar de jugar con piezas negras, el joven Nodirbek de 22 años, Abdusattorov rompió todas las líneas defensivas de su oponente mediante cálculos precisos y selló una hermosa victoria.