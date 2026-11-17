El seleccionador de la selección nacional de Alemania, Jürgen Klopp, elogió el desempeño de su equipo tras la contundente victoria por 5-0 sobre los Países Bajos. Destacó que neutralizar las fortalezas del rival y adaptarse a los cambios tácticos durante el encuentro fueron factores clave para el éxito.

«Neutralizamos las fortalezas del rival»

En el partido disputado en Berlín como parte de la Liga de Naciones, Alemania solo logró marcar un gol en la primera mitad. Sin embargo, tras el descanso, los anfitriones tomaron el control total y anotaron cuatro goles más en la portería neerlandesa.

Tras el encuentro, Klopp calificó esta victoria como una experiencia única.

«Acabamos de ver un escenario realmente extraordinario. El partido fue muy inusual y complejo a la vez. Se requería adaptación y realizar cambios tácticos serios; eso fue lo que hicimos.