El seleccionador de los Países Bajos, Xavi, criticó duramente la mentalidad de sus jugadores tras la derrota por 0-5 ante Alemania. En su opinión, el equipo dejó de luchar en cuanto empezó a ir por detrás en el marcador. El técnico pidió disculpas a los aficionados y anunció que habrá cambios importantes en el equipo.

« ¡Esto es inaceptable! »

En el encuentro disputado en Berlín dentro de la Liga de Naciones, Alemania marcó cinco goles sin respuesta ante los Países Bajos. Los locales dominaron por completo a su rival, especialmente en la segunda parte.

Tras el partido, Xavi no ocultó su descontento con la actitud de sus jugadores.

« En cuanto el marcador se puso 0-2 y luego 0-3, los jugadores bajaron la cabeza. Esto es inaceptable. Me refiero precisamente al espíritu de equipo », declaró el entrenador.

Xavi supone que los jugadores pudieron haber afrontado el partido con demasiada relajación, ya que la clasificación para la siguiente fase estaba prácticamente asegurada.

« Quizás hoy estuvimos demasiado relajados, porque estábamos a punto de clasificarnos. Alemania, en cambio, necesitaba esforzarse más para ganar », añadió.

« Hoy vimos un equipo totalmente diferente »

Lo más curioso es que los Países Bajos habían derrotado a Grecia por 7-0 tres días antes. Sin embargo, contra Alemania, el equipo mostró una cara completamente distinta.

« Pido disculpas a nuestros aficionados. Si hace tres días mostramos nuestra mejor versión, hoy el panorama fue totalmente distinto. Asumo la responsabilidad de todo lo ocurrido. »

« Somos un equipo, una familia. Después del partido nos reunimos para discutir abiertamente esta situación. Los jugadores también expresaron sus opiniones. Yo también debo sacar conclusiones de esta derrota », dijo Xavi.

Países Bajos en cuartos de final, pero Xavi exige cambios

A pesar de la derrota por 5-0, la selección de los Países Bajos se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Naciones. Alemania terminó primera de grupo. Los cuartos de final se disputarán en marzo.

Sin embargo, para Xavi, la clasificación no es suficiente. El técnico exige a sus jugadores no solo talento, sino también luchar hasta el final, incluso en situaciones adversas.

Tras la victoria por 7-0 ante Grecia, la derrota por 0-5 ante Alemania ha sido un serio aviso para los Países Bajos. Ahora, el gran interés reside en ver cómo Xavi logrará recuperar a su equipo tras este golpe.