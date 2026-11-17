« ¿Messi estará en el cuerpo técnico en 2030? Creo que seguirá jugando al fútbol después de 2030. Pero como Walter Samuel se va, recibiríamos a Messi con gusto en cualquier momento », dijo Scaloni entre risas.

Se le preguntó a Scaloni si Messi podría unirse al cuerpo técnico de la selección argentina en el futuro. El técnico dio una respuesta inesperada.

El seleccionador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dio una respuesta humorística pero interesante sobre el futuro de Lionel Messi. Al hablar sobre la posibilidad de ver al legendario jugador en el cuerpo técnico para la Copa del Mundo 2030, el técnico destacó que aún podría jugar en el campo durante varios años más.

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Estas declaraciones surgen en medio de cambios en el cuerpo técnico de Argentina. Walter Samuel deja el equipo para iniciar su carrera como entrenador principal. Scaloni bromeó sobre la posibilidad de que Messi ocupe su lugar.

Messi se despidió de la selección, pero no del fútbol

Cabe recordar que Lionel Messi, de 39 años, disputó su último partido con la selección nacional de Argentina el 7 de octubre de 2026. En el encuentro contra Benín, los argentinos ganaron 3-0. Messi marcó un gol y dio dos asistencias.

Terminó su carrera internacional con 208 partidos y 126 goles. Ambas cifras son récords en la historia de la selección argentina.

Scaloni renovó su contrato hasta 2030

Scaloni, quien logró una victoria histórica con la selección argentina en la Copa del Mundo 2022, renovó recientemente su contrato con la federación hasta 2030.

Messi ha ganado varios títulos importantes con la selección: la Copa del Mundo 2022, la Copa América 2021 y 2024, y la Finalissima 2022.

Curiosamente, aunque Messi se despidió de la selección argentina, continúa su carrera a nivel de clubes. La respuesta humorística de Scaloni también demostró la esperanza de que siga mucho tiempo más en los terrenos de juego.

Por ahora, no hay un plan concreto para que Messi se convierta en entrenador en el futuro. Pero una cosa es segura: aunque la mayor estrella del fútbol argentino se haya quitado la camiseta de la selección, su historia en el fútbol aún no ha terminado.