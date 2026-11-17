En Bengaluru, India, una mujer apuñaló a su marido, quien la insultaba y culpaba constantemente por no tener hijos durante cinco años. El hombre falleció a causa de las heridas. La mujer ha sido detenida.

Según informa The New Indian Express, el incidente ocurrió el 11 de noviembre en la zona de Lakshmipura. Según los informes preliminares, Rajasekhar, quien trabajaba en el departamento de crédito de un banco, regresó a casa en estado de ebriedad y discutió con su esposa, Malashri.

Se supo que la pareja llevaba casada cinco años pero no tenía hijos. Se informa que el hombre, tras consumir alcohol, culpaba regularmente a su esposa por la falta de descendencia y ejercía presión psicológica sobre ella. Este tema era causa frecuente de conflictos en el hogar.

Durante una nueva disputa, Malashri tomó un cuchillo de la cocina y apuñaló a su marido en el pecho. El hombre resultó gravemente herido y falleció al llegar al hospital.

Tras el incidente, la mujer llamó a sus familiares. Según la publicación, Malashri ya sufría de depresión debido a las disputas con su esposo y la infertilidad. Había recibido tratamiento durante tres meses y fue dada de alta del hospital hace unos cuatro meses.

La policía ha detenido a la mujer. Se ha abierto un caso penal y se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes.