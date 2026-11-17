Hoy, 17 de noviembre, la selección nacional de Uzbekistán disputa un partido amistoso internacional contra Arabia Saudita.El encuentro, que tendrá lugar en Doha, capital de Catar, se perfila como una prueba importante para los aficionados. Será posible seguir el partido en directo por televisión.

¿A qué hora es el partido Uzbekistán — Arabia Saudita ?

El duelo entre ambas selecciones comenzará el 17 de noviembre a las 20:30, hora de Taskent.

En Uzbekistán, los aficionados al fútbol podrán seguir el encuentro en directo a través de el canal de televisión Futbol TV.

¿Quién está mejor posicionado en el ranking FIFA?

Los rivales de este partido ocupan posiciones cercanas en el ranking internacional.

Uzbekistán — 61.º en el ranking FIFA;

Arabia Saudita — 54.º.

Por lo tanto, los saudíes están siete puestos por encima. Sin embargo, el resultado en el campo no depende solo del ranking. Para la selección de Uzbekistán, este partido es una oportunidad para demostrar su nivel y probar su preparación antes de las próximas competiciones.

Ahora, la atención de los aficionados está puesta en Doha. ¿Qué resultado obtendrá la selección de Uzbekistán contra Arabia Saudita?