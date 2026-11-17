La fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA llega a su fin. En el partido central disputado el lunes en el marco de la competición, la selección de Alemania en casa a los Países Bajos y logró una contundente victoria por 5-0. Victoria conseguida.

Situación del grupo y siguiente fase

Tras este resultado, ambos equipos finalizaron con éxito la fase de grupos y se clasificaron para los cuartos de final. Los alemanes ocuparon el primer lugar del grupo, mientras que los neerlandeses segundos avanzaron a la siguiente ronda.

Tras este encuentro, siete de los ocho cuartofinalistas de la Liga de Naciones ya son oficiales. Las siguientes selecciones continuarán en la competición: