Liga de Naciones: ¿Cuál es la situación antes del sorteo de cuartos de final?
La fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA llega a su fin. En el partido central disputado el lunes en el marco de la competición, la selección de Alemania en casa a los Países Bajos y logró una contundente victoria por 5-0. Victoria conseguida.
Situación del grupo y siguiente fase
Tras este resultado, ambos equipos finalizaron con éxito la fase de grupos y se clasificaron para los cuartos de final. Los alemanes ocuparon el primer lugar del grupo, mientras que los neerlandeses segundos avanzaron a la siguiente ronda.
Tras este encuentro, siete de los ocho cuartofinalistas de la Liga de Naciones ya son oficiales. Las siguientes selecciones continuarán en la competición:
Francia (1er lugar)
Bélgica (2º lugar)
Alemania (1er lugar)
Países Bajos (2º lugar)
Inglaterra (1er lugar)
España (2º lugar)
Portugal (posición final por determinar)
La lucha por el último boleto Dinamarca y Noruega se disputarán la última plaza. Estas selecciones jugarán su partido decisivo este martes.
Sorteo y calendario de partidos
El sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones se llevará a cabo el 20 de noviembre. Según las reglas del sorteo:
Los ganadores de grupo se enfrentarán a los segundos clasificados.
Los equipos que compartieron grupo no pueden enfrentarse en cuartos de final.
Los partidos de ida de los cuartos de final están previstos del 25 al 27 de marzo. Los partidos de vuelta están programados del 28 al 30 de marzo.
¿Quiénes crees que se enfrentarán en cuartos de final y quiénes llegarán a semifinales? ¡Deja tus predicciones en los comentarios!
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