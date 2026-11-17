La derrota de la selección de los Países Bajos por 0-5 ante Alemania ha provocado un intenso debate en el fútbol nacional. La ex estrella del equipo, Rafael van der Vaart, criticó duramente los movimientos y la combatividad de los jugadores en el campo. En su opinión, algunos futbolistas desaparecieron por completo bajo la presión del rival.

«Estaban parados como sacos de patatas»

En una entrevista con el canal NOS, Van der Vaart no ocultó su descontento con la actitud de los jugadores neerlandeses durante el encuentro.

«A veces el rival te obliga a retroceder hacia tu propia portería. Pero miren los movimientos y el lenguaje corporal de los jugadores... Parecía que estaban todos aterrorizados, parados como sacos de patatas sin enterarse de nada.

No hubo agresividad en ataque, ni deseo de recuperar el balón o entrar en los duelos», afirmó el exjugador.

Destacó que el fútbol de alto nivel no solo se define por la habilidad, sino también por la entrega en el campo y la lucha por la victoria.

«No tenemos superestrellas mundiales»

Van der Vaart también analizó las capacidades de la actual plantilla de los Países Bajos. Según él, el equipo se encuentra en una situación aún más difícil sin ciertos jugadores clave.

«Todo empieza por dejarse la piel en el campo. No tenemos superestrellas mundiales, especialmente cuando faltan Virgil van Dijk y Frenkie de Jong», añadió.

A pesar de la derrota, a cuartos de final

Tras perder 0-5 ante Alemania, la selección de los Países Bajos terminó segunda de su grupo y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Sin embargo, el pase a la siguiente fase no oculta las carencias en el juego del equipo. Las duras palabras de Van der Vaart demuestran que, más allá del resultado, la mentalidad y la responsabilidad de los jugadores son temas de debate serio en el fútbol neerlandés.