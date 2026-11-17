«Valoren a Ronaldo. Deberíamos estar agradecidos por haber tenido la oportunidad de ver su juego. Yo estoy agradecido.

Antes del partido de la Liga de Naciones entre Gales y Portugal, los periodistas preguntaron a Bellamy sobre el fin de la carrera internacional de Cristiano Ronaldo.

La carrera internacional de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal ha llegado a su fin. La despedida de la leyenda del fútbol de la escena internacional no dejó indiferente a nadie, ni a los aficionados ni a los representantes de los equipos rivales. El seleccionador de Gales, Craig Bellamy, elogió el lugar de la estrella portuguesa en la historia del fútbol y pidió valorar su juego.

Los aficionados portugueses deberían estar aún más orgullosos de que haya defendido a su país con honor. Ha dejado una huella que permanecerá para siempre en la historia del fútbol», dijo Bellamy.

La salida de Ronaldo de la selección estuvo marcada por una controversia

La salida del delantero de 41 años de la selección de Portugal no fue fácil. Tras un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus sobre su rol en el campo, abandonó la concentración antes del partido contra Dinamarca.

Tras este incidente, la Federación Portuguesa de Fútbol impuso a Ronaldo una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros. Posteriormente, el jugador anunció el fin de su carrera en la selección nacional.

234 partidos, 146 goles — un récord difícil de superar

Ronaldo disputó 234 partidos con la selección de Portugal y marcó 146 goles. Ambas cifras son récords mundiales en el fútbol masculino de selecciones.

Su carrera internacional duró 23 años. Durante este periodo, Ronaldo ganó con Portugal la Eurocopa 2016 y dos veces la Liga de Naciones.

Gales — Portugal: ¿cuándo es el partido?

El partido entre Gales y Portugal se disputará el 17 de noviembre en Cardiff. El encuentro comenzará a las 00:45 hora de Taskent, en la madrugada del 18 de noviembre.

Para Portugal, que saltará al campo sin Ronaldo, este partido será una de las nuevas pruebas de una era distinta. Sin embargo, como señaló Bellamy, la huella que Cristiano dejó en la historia del fútbol no puede medirse por ningún resultado ni por los jugadores de la nueva generación.